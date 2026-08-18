Кадрових призначень цього тижня в Раді не буде: Шуляк пояснила

Нардепка Олена Шуляк. Фото: Олена Шуляк/Facebook

Іванна Чайка редактор політичних новин

Кандидатури на посади міністрів оборони та закордонних справ України станом на ранок 18 серпня ще не внесені до Верховної Ради. Рішення щодо цих призначень належить до компетенції президента, після чого парламент має підтримати або відхилити запропоновані кандидатури. Тим часом Верховна Рада цього тижня працюватиме за раніше затвердженим планом без кадрових призначень.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявила голова профільного комітету Верховної Ради Олена Шуляк.

Зеленський досі не вніс до Ради кандидатури на посади міністра оборони та закордонних справ

"Кандидатури міністра оборони і очільника Міністерства закордонних справ — це компетенція і сфера відповідальності президента України. Ці кандидатури вносить президент, а вже потім парламент або підтримує, або не підтримує", — зазначила Шуляк.

За її словами, станом на ранок 18 серпня офіційних подань до парламенту ще немає.

"Станом на сьогоднішній ранок кандидатури не внесені. Тому ми працюємо за тим планом, який затверджували ще місяць тому", — сказала депутатка.

Шуляк також повідомила, що цього пленарного тижня у Верховній Раді запланований розгляд дев’яти законопроєктів. Водночас програми дій нового уряду в порядку денному поки немає.

За словами голови комітету, документ не можуть винести на розгляд сесійної зали одразу після його затвердження Кабінетом міністрів. Спочатку програму мають опрацювати парламентські комітети та депутати.

"Зараз вона заходить до Верховної Ради. Почнеться її опрацювання в комітетах, обговорення серед депутатського корпусу", — пояснила Шуляк.

Вона додала, що програма дій уряду може потрапити безпосередньо до сесійної зали у вересні після проходження необхідних процедур у парламенті.

Як писали Новини.LIVE, 16 липня Верховна Рада призначила новий склад Кабінету міністрів на чолі з прем’єр-міністром Сергієм Корецьким. За постанову проголосували 264 народні депутати, а до уряду увійшли, зокрема, Денис Шмигаль, Тетяна Бережна, Віктор Ляшко, Сергій Марченко та Іван Вигівський. Посади міністрів оборони та закордонних справ на той момент залишалися вакантними.

Також Новини.LIVE раніше повідомляли, що Верховна Рада може розглянути призначення нових очільників міністерств уже цього тижня — ймовірно, у середу або четвер. Нардеп Сергій Євтушок зазначив, що остаточні кандидатури стануть відомі після надходження відповідних подань від президента. За його словами, наразі зарано називати конкретні прізвища чи прогнозувати результати голосування.