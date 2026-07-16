До Ради внесли подання про новий склад Кабміну: повний список кандидатів
16 липня 2026 14:22
Прем’єр-міністр Сергій Корецький. Фото: Сергій Корецький/Facebook
До Верховної Ради внесли подання про призначення нового складу уряду. Кандидатів обрав прем’єр-міністр. Тепер їх мають схвалити нардепи.
Про це повідомляє Новини.LIVE.
Хто очолить міністерства в уряді
Парламент може призначити:
- Шмигаля Дениса Анатолійовича на посаду Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра енергетики України;
- Бережну Тетяну Василівну на посаду Віце-прем’єр-міністра України з гуманітарної політики України – Міністра культури України;
- Ченцова Всеволода Валерійовича на посаду Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;
- Безгіна Віталія Юрійовича на посаду Міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України;
- Бідного Матвія Вікторовича на посаду Міністра молоді та спорту України;
- Бутенка Андрія Петровича на посаду Міністра освіти і науки України;
- Вигівського Івана Михайловича на посаду Міністра внутрішніх справ України;
- Висоцького Тараса Миколайовича на посаду Міністра аграрної політики та продовольства України;
- Калашника Миколи Володимировича на посаду Міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України;
- Кіма Віталія Олександровича на посаду Міністра у справах ветеранів України
- Кравченка Олександра Сергійовича на посаду Міністра економіки та довкілля України;
- Ляшка Віктора Кириловича на посаду Міністра охорони здоров’я України;
- Марченка Сергія Михайловича на посаду Міністра фінансів України;
- Маслова Дениса Вячеславовича на посаду Міністра юстиції України;
- Улютіна Дениса Валерійовича на посаду Міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України;
- Ферчук Оксану Віталіївну на посаду Міністра цифрової трансформації України.
Міністра закордонних справ та міністра оборони обиратимуть окремо, оскільки їх подає не прем’єр-міністр, а президент.
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