Зеленський звернувся до австрійських політиків і суспільства, пояснивши, чого прагне Україна

Президент України Володимир Зеленський

Володимир Зеленський виступив перед лідерами Республіки Австрії. Президент України наголосив, що нас не цікавить чужа земля, ми прагнемо безпеки і свободи, а також дотримання міжнародних договорів і конвенцій.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Звернення до Австрії

Володимир Зеленський по відеозв’язку виступив перед австрійським політикумом.

Президент України пояснив логіку своєї держави у війні проти росії.

Чого прагне Україна

"Україна ніколи не хотіла й не брала чужого. Нас не цікавить чужа земля. Ми не хочемо втручатись у життя інших народів", — наголосив Зеленський.

Глава держави заявив, що Україна, її влада і народ прагнуть безпеки, свободи, спокою і щастя для своїх дітей.

"Ми прагнемо того, щоб міжнародні договори й конвенції, якими гарантується безпека народів і суверенітет держав, працювали", — запевнив Президент України.

Нагадаємо, що учора, 29 березня, Президент України Володимир Зеленський виступив на другому Міжнародному Саміті за демократію.

У центрі саміту опинилася Україна, її майбутнє і війна, яку розв’язала російська федерація.

Фото: пресслужба Президента України