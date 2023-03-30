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Зеленський звернувся до австрійських політиків і суспільства, пояснивши, чого прагне Україна

30 березня 2023 13:55
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Президент України Володимир Зеленський
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Володимир Зеленський виступив перед лідерами Республіки Австрії. Президент України наголосив, що нас не цікавить чужа земля, ми прагнемо безпеки і свободи, а також дотримання міжнародних договорів і конвенцій.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

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Звернення до Австрії

Володимир Зеленський по відеозв’язку виступив перед австрійським політикумом.

Президент України пояснив логіку своєї держави у війні проти росії.

Чого прагне Україна

"Україна ніколи не хотіла й не брала чужого. Нас не цікавить чужа земля. Ми не хочемо втручатись у життя інших народів", — наголосив Зеленський.

Глава держави заявив, що Україна, її влада і народ прагнуть безпеки, свободи, спокою і щастя для своїх дітей.

"Ми прагнемо того, щоб міжнародні договори й конвенції, якими гарантується безпека народів і суверенітет держав, працювали", — запевнив Президент України.

Нагадаємо, що учора, 29 березня, Президент України Володимир Зеленський виступив на другому Міжнародному Саміті за демократію. 

У центрі саміту опинилася Україна, її майбутнє і війна, яку розв’язала російська федерація.

Фото: пресслужба Президента України

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