Зеленський звернувся до австрійських політиків і суспільства, пояснивши, чого прагне Україна
Володимир Зеленський виступив перед лідерами Республіки Австрії. Президент України наголосив, що нас не цікавить чужа земля, ми прагнемо безпеки і свободи, а також дотримання міжнародних договорів і конвенцій.
Про це повідомляє пресслужба глави держави.
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Звернення до Австрії
Володимир Зеленський по відеозв’язку виступив перед австрійським політикумом.
Президент України пояснив логіку своєї держави у війні проти росії.
Чого прагне Україна
"Україна ніколи не хотіла й не брала чужого. Нас не цікавить чужа земля. Ми не хочемо втручатись у життя інших народів", — наголосив Зеленський.
Глава держави заявив, що Україна, її влада і народ прагнуть безпеки, свободи, спокою і щастя для своїх дітей.
"Ми прагнемо того, щоб міжнародні договори й конвенції, якими гарантується безпека народів і суверенітет держав, працювали", — запевнив Президент України.
Нагадаємо, що учора, 29 березня, Президент України Володимир Зеленський виступив на другому Міжнародному Саміті за демократію.
У центрі саміту опинилася Україна, її майбутнє і війна, яку розв’язала російська федерація.
Фото: пресслужба Президента України