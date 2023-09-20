Звільнення Шуфрича: його "замінить" нардеп, який запропонував продати собаку за комуналку

Нестор Шуфрич у суді. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Регламентний комітет Верховної Ради України схвалив рішення керівництва парламенту про звільнення Нестора Шуфрича з посади голови Комітету з питань свободи слова. Замість нього виконувачем обов'язків голови комітету став Євген Брагар.

Про це 20 вересня у Telegram повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

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Після Шуфрича посаду тимчасово виконуватиме Євген Брагар, який раніше обіймав посаду першого заступника голови цього комітету. Гончаренко згадав, що це той самий депутат, який колись запропонував пенсіонерці продати собаку на оплату комунальних послуг.

"В.о. Комітету після цього буде Євген Брагар. Той депутат, який пропонував продати собаку за оплату комуналки. Так і живемо", — каже Гончаренко.

Повідомлення Олексія Гончаренка. Фото: скриншот

Що відомо про пропозицію Брагара продати собаку за комуналку

У 2020 році нардеп від партії "Слуга народу" Євген Брагар заявив, що можна продати собаку "престижної" породи для оплати комунальних послуг, що викликало широкий резонанс в інтернеті. Брагар дав таку пораду у відповідь на запитання пенсіонерки Любові Павлівни з Кіровоградської області про те, як виживати, коли вся пенсія витрачається на комуналку.

"Якщо у вас вдома собака дорогої породи, ви завжди можете її продати та сплатити рахунки", — говорив тоді депутат.

Нагадаємо, що Печерський суд Києва ухвалив рішення відправити нардепа Нестора Шуфрича під варту без права внесення застави. Його підозрюють у державній зраді. Статки нардепа оцінюються у понад 100 млн доларів.