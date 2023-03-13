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Сделаем все возможное и невозможное для укрепления наших воинов, — Зеленский

13 марта 2023 22:12
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Владимир Зеленский записал очередное обращение к украинцам
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал решение правительства о выделении дополнительных средств из бюджета на безопасность и оборону более чем в 500 млн грн. Он отметил, что все эти средства будут направлены на финансовое обеспечение военных, поддержку сектора обороны государства и на оборонное оборудование, в том числе дроны.

Об этом Владимир Зеленский сказал в своем вечернем видеообращении.

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Дополнительные средства на оборону

Зеленский подчеркнул, что украинские власти сделают "все возможное и невозможное" для укрепления наших защитников.

"Провел важные координационные совещания. Премьер-министр, председатель Верховной Рады, наши международники, внутриполитический блок Офиса. Согласовали порядок действий на ближайшие недели. В частности, правительство одобрило и предлагает Верховной Раде утвердить изменения в бюджет государства, более полутриллиона гривен — на оборону, дополнительно. Все средства будут направлены на финансовое обеспечение наших военных, в поддержку нашего сектора обороны государства, на оборонное оборудование, в том числе дроны. Сделаем все возможное и невозможное для укрепления наших воинов", — сказал он.

Разминирование

Президент также отметил, что сегодня обсудили также гуманитарное разминирование.

"По состоянию на данный момент более 170 тысяч квадратных километров нашей территории остаются опасными из-за неразорвавшихся вражеских мин и снарядов", — подчеркнул глава государства.

Посевная

Также сегодня обсуждали, как поддержать украинских аграриев.

"Началась уже вторая посевная за время полномасштабной войны. В прошлом году героические усилия наших фермеров, всех работников и работниц аграрной сферы позволили сохранить украинское аграрное производство – глобальную роль Украины как гаранта продовольственной безопасности. И я благодарю всех, кто внес свой вклад в это", – сказал президент.

Он также подчеркнул, что ответные шаги в поддержку отрасли прорабатывает правительство.

Ситуация в энергетике

По словам Зеленского, по состоянию на сегодняшний день ситуация в энергетике нормализована.

"Фактически на всей свободной территории государства обеспечиваем энергетические потребности украинцев — в соответствии с возможностями генерации. И продолжаем уже готовиться к следующему отопительному сезону — это касается как накопления ресурсов, так и новой защиты наших энергетических мощностей", — подчеркнул он.

Обстановка на фронте

"Как и всегда, сегодня был на связи с нашими командующими, с разведкой. Очень жестко на востоке – очень болезненно. Надо уничтожить военную мощь врага – и мы уничтожим. Белогоровка и Марьинка, Авдеевка и Бахмут, Угледар и Каменка – и все другие места, где сейчас решается, каким будет наше будущее. Где борется наше будущее – всех украинцев", — сказал президент.

Он поблагодарил всех защитников, которые сейчас защищают Украину и особо отметил бойцов 92-й отдельной механизированной бригады за успешные действия в Бахмуте.

Напомним, Кабинет министров поддержал законопроект об увеличении расходов государственного бюджета на 537 млрд грн. Из этой суммы дополнительные 518 млрд грн будут направлены на сектор безопасности и обороны.

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