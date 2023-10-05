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Змінити стиль або політично загинути: які шанси в Олега Ляшка повернутися до великої політики

5 жовтня 2023 06:45
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Політичне майбутнє Олега Ляшка: чи піде він з ЗСУ у Раду
Чи повернеться до політики Олег Ляшко. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

"Радикальна партія" на чолі з лідером Олегом Ляшком на минулих парламентський виборах не пройшла до Ради, але його депутати зайняли свої місця в осередках по містах. За останні роки про Ляшка мало чути, а з початком повномасштабної війни він пішов до лав ЗСУ і теж мало з'являється у публічному просторі. 

Що каже лідер радикалів про свої політичні амбіції і чи є в нього шанс на майбутніх виборах повернутися до великої політики — розбиралися Новини.LIVE. 

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Ляшко: з Ради в ЗСУ 

Попри те, що на минулих парламентських виборах Ляшко до Ради не пройшов, політологи називають його досвідченим політиком, який усвідомлює повістку дня і розуміє свої сили. Враховуючи те, що він був свого роду популістом, зараз Ляшко розуміє, що такий стиль нині недоречний.

Всі українці знають Ляшка як нардепа з вилами, який то в ролі бетмена, то в ролі цілувальника корів. Такі речі допомагали йому підвищувати впізнаваність у мирні часи і утримувати електорат. 

Олег Ляшко
Олег Ляшко цілує корову. Фото: УНІАН
Олег Ляшко
Олег Ляшко в ролі бетмена з вилами. Фото: Скріншот

Якщо Ляшко захоче брати участь у наступних виборах, то буде орієнтуватися саме на соціологічні дослідження, запевнив Новини.LIVE політолог Олексій Буряченко. Адже наразі такий образ не підходить виборцям, а кардинальна зміна стилю для Ляшка вже неможлива. 

"Він яскрава політична фігура, і тут треба віддати належне. Однак зараз це не затребувана ніша. Люди будуть пам'ятати яскравий образ, який був раніше", — сказав Буряченко. 

Та  Ляшко вже змінив певний образ про себе, залишивши політику і вступивши до лав ЗСУ. Публічний простір політика повністю заповнений фронтом — службою, допомогою армії тощо. Та чи довіряють цьому українці, які памятають фейкові відео політика в окопах у 2014 році — питання відкрите. 

Олег Ляшко
Олег Ляшко в лавах ЗСУ. Фото: Facebook

"Якщо в нього є політичні амбіції хоча б якісь, то він має доводити своєму електорату, що він наближає перемогу на будь-якому фронті — гуманітарна допомога, участь в реальних бойових діях", — додав Буряченко. 

Олег Ляшко: велика політика у невеликих містах

Новини.LIVE звернулися за коментарем щодо політичних амбіцій Олега Ляшка до нього самого. Ми отримали лаконічну та чітку відповідь — політична гонка для нього не на часі. 

"Моя амбіція одна — це Перемога України. Цим зараз і займаюся в ЗСУ. Все інше — другорядне і не варте обговорення", — відповів нам Ляшко. 

Поки що незрозуміло, коли в Україні відбужуться вибори — після перемоги чи під час війни. Та в будь-якому варіанті, якщо Ляшко захоче повертатися у політику, в його перспективі лише місцева політика, а політичний цикл у ВРУ він пропустить, запевнив політолог. 

"Враховучи, що в нього залишилися осередки на місцях і є представництва у місцевих радах, він може спробувати себе на позицію мера Чернігова, яка вакантна. Політики центрального рівня, не затребувані в цьому політичному сезоні, спустяться на щабель нижче, і вони можуть мати успіх на мінімальному рівні. А Чернігівщина для Ляшка була базовим регіоном", — підсумував Буряченко. 

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