Политическое будущее Олега Ляшко: уйдет ли он из ВСУ в Раду

Вернется ли в политику Олег Ляшко. Фото: Новини.LIVE

"Радикальная партия" во главе с лидером Олегом Ляшко на прошедших парламентских выборах не прошла в Раду, но его депутаты заняли свои места в ячейках по городам. За последние годы о Ляшко мало слышно, а с началом полномасштабной войны он пошел в ряды ВСУ и тоже мало появляется в публичном пространстве.

Что говорит лидер радикалов о своих политических амбициях и есть ли у него шанс на предстоящих выборах вернуться в большую политику — разбиралось Новини.LIVE.

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Несмотря на то, что на прошлых парламентских выборах Ляшко в Раду не прошел, политологи называют его опытным политиком, осознающим повестку дня и понимающим свои силы. Учитывая, что он был своего рода популистом, сейчас Ляшко понимает, что такой стиль сейчас неуместен.

Все украинцы знают Ляшко, как нардепа с вилами, который то в роли бэтмена, то в качестве целующего коров. Такие вещи помогали ему повышать узнаваемость в мирные времена и удерживать электорат.

Олег Ляшко целует корову. Фото: УНИАН

Олег Ляшко в роли бэтмена с вилами. Фото: Скриншот

Если Ляшко захочет участвовать в следующих выборах, то будет ориентироваться именно на социологические исследования, заверил политолог Алексей Буряченко. Ведь пока такой образ не подходит избирателям, а кардинальное изменение стиля для Ляшко уже невозможны.

"Он яркая политическая фигура, и здесь надо отдать должное. Однако сейчас это невостребованная ниша. Люди будут помнить яркий образ, который был раньше", — сказал Буряченко.

Но Ляшко уже изменил определенный образ о себе, оставив политику и вступив в ряды ВСУ. Публичное пространство политика полностью заполнено фронтом — службой, армией и т.д., и доверяют ли этому украинцы, помнящие фейковые видео политика в окопах в 2014 году — вопрос открытый.

Олег Ляшко в рядах ВСУ. Фото: Facebook

"Если у него есть политические амбиции хотя бы какие-то, он должен доказывать своему электорату, что он приближает победу на любом фронте — гуманитарная помощь, участие в реальных боевых действиях", — добавил Буряченко.

Олег Ляшко: большая политика в небольших городах

Новини.LIVE обратилось за комментарием по поводу политических амбиций Олега Ляшко к нему самому. Мы получили лаконичный и четкий ответ — политическая гонка для него не ко времени.

"Моя амбиция одна — это Победа Украины. Этим сейчас и занимаюсь в ВСУ. Все остальное — второстепенное и не достойно обсуждения", — ответил Ляшко.

Пока непонятно, когда в Украине пройдут выборы — после победы или во время войны. Но в любом варианте, если Ляшко захочет возвращаться в политику, в его перспективе — только местная политика, а политический цикл ВРУ он пропустит, заверил политолог.

"Учитывая, что у него остались ячейки на местах и есть представительства на местных советах, он может попробовать себя на позицию мэра Чернигова, которая вакантна. Политики центрального уровня, не востребованные в этом политическом сезоне, спустятся на ступень ниже, и они могут преуспеть на минимальном уровне. А Черниговщина для Ляшко была базовым регионом", — подытожил Буряченко.