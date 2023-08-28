СМИ опубликовали подробности тайного разговора Шольца и Макрона на девятый день войны

Лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Олаф Шольц. Фото: Ronny Hartmann/BPA/Handout via Reuters

Весной 2022 года, на девятый день после начала вторжения РФ в Украину, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора сверили информацию, полученную от Путина. Так, обоим лидерам государств российский диктатор предлагал признать Крым российским и обсудить прекращение огня втроем, без Зеленского.

Об этом говорится в стенограмме разговора политиков, опубликованном Bild.

Читайте также:

О чем Шольц и Макрон говорили на девятый день вторжения РФ

К разговорам с Путиным канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон относились по-разному. Пока Шольц не разглашал содержание бесед, французский лидер называл Путина по имени и обнародовал все протоколы разговоров.

В начале марта 2022 года Макрон позвонил по телефону канцлеру Германии. Накануне утром Олаф Шольц уже разговаривал с президентом РФ. Разговор начался с нелестных новостей — Путин отнюдь не был взволнован санкциями.

"Что-то меня беспокоит больше переговоров: он (Путин. — Ред.) не жалуется на санкции. Я не знаю, делал ли он это в разговоре с вами. Но он даже не упомянул о санкциях", — ответил Шольц.

На что Макрон ответил: "Мне тоже".

В разговоре с Шольцом Путин только и делал, что расписывал свои планы на Украину.

"Он рассказал мне обо всех своих идеях о том, как найти компромисс. Он говорил о демилитаризации, денацификации", — рассказал немецкий лидер и добавил, —"он попросил меня признать Крым частью России. И независимость этих "республик" .

После чего Шольц резюмировал: "ничего нового, прямо скажем". К тому же политик поделился с Макроном мнениями о мирных переговорах с Путиным.

"Когда я спросил его, должна ли рано или поздно состояться встреча по Украине с вами, мной, Зеленским и с Путиным, он не полностью отказался. Но он назвал два условия. Во-первых, не должно быть никаких оснований для прекращения огня", – отметил Шольц.

И, как оказалось, в конце концов Путин заявил немецкому коллеге, что не планирует встречу с участием Президента Украины.

"Потом он просто говорил о нас троих: вы, я и он. Без Зеленского", — сказал он.

К тому же российский диктатор поделился со своими идеями теории заговора.

"Потом он сказал, что украинская делегация уехала в Польшу, потому что они хотят поговорить с президентом Соединенных Штатов, чтобы получить их инструкции..." — отметил канцлер Германии.

Президент Франции заявил, что разговор Шольца похож на то, что Путин рассказал ему.

"Спасибо, это было очень похоже на разговор, который у меня был с ним вчера. Думаю, он сейчас полон решимости идти до конца. Жестокость его телеобращения, а также все инициативы, которые он сделал в переговорах с общественными организациями в России за последние несколько часов, очень беспокоят. Грубо говоря", — ответил Макрон.

Напомним, министр финансов Германии одобрил поставки Украине ракет Taurus.

Также стало известно, что Франция передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия.