СМИ обнародовали план кремля возвращения Молдовы под свой контроль

До 2030 года россия планировала загнать Молдову в ОДКБ

Мировая пресса обнародовала план российских властей по возвращению Молдовы под контроль москвы. К 2030 году эта страна должна стать частью ОДКБ, а в самой Молдове должно быть обеспечено мощное российское влияние.

Об этом сообщил ряд мировых СМИ, в частности, молдавское издание RISE и немецкое Tagesschau.

Принуждение к ОДКБ

Согласно полученному журналистами стратегическому плану российской федерации, кремль планирует усилить свое влияние на власть и общество Молдовы.

В частности, одним из пунктов плана является принуждение Молдовы к вступлению в ОДКБ, а также расширению участия в Евразийском экономическом союзе.

Увлечения информационно-культурного пространства

Также, согласно этому плану, россия планировала обеспечить широкое присутствие подконтрольных кремлю российских СМИ в Молдове.

Кроме того, на территории этой страны должны открыты филиалы российских университетов.

Антинатовские настроения

Россия планировала сформировать в политических кругах и среди граждан Молдовы негативное отношение к НАТО.

Это должно быть подкреплено мощными пророссийскими настроениями.

Сроки российского плана

СМИ отметили, что этот план покорения Молдовы был принят еще в 2021 году.

Все задачи, которые российская власть в этом плане ставила на молдавском направлении, должны были претвориться в жизнь до 2030 года.

Напомним, в феврале СМИ обнародовали подобный российский план по Беларуси.

Ее, в отличие от Молдовы, планировалось к тому же 2030 полностью инкорпорировать в состав российской федерации.

Фото из российских СМИ