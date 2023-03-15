СМИ обнародовали план кремля возвращения Молдовы под свой контроль
Мировая пресса обнародовала план российских властей по возвращению Молдовы под контроль москвы. К 2030 году эта страна должна стать частью ОДКБ, а в самой Молдове должно быть обеспечено мощное российское влияние.
Об этом сообщил ряд мировых СМИ, в частности, молдавское издание RISE и немецкое Tagesschau.
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Принуждение к ОДКБ
Согласно полученному журналистами стратегическому плану российской федерации, кремль планирует усилить свое влияние на власть и общество Молдовы.
В частности, одним из пунктов плана является принуждение Молдовы к вступлению в ОДКБ, а также расширению участия в Евразийском экономическом союзе.
Увлечения информационно-культурного пространства
Также, согласно этому плану, россия планировала обеспечить широкое присутствие подконтрольных кремлю российских СМИ в Молдове.
Кроме того, на территории этой страны должны открыты филиалы российских университетов.
Антинатовские настроения
Россия планировала сформировать в политических кругах и среди граждан Молдовы негативное отношение к НАТО.
Это должно быть подкреплено мощными пророссийскими настроениями.
Сроки российского плана
СМИ отметили, что этот план покорения Молдовы был принят еще в 2021 году.
Все задачи, которые российская власть в этом плане ставила на молдавском направлении, должны были претвориться в жизнь до 2030 года.
Напомним, в феврале СМИ обнародовали подобный российский план по Беларуси.
Ее, в отличие от Молдовы, планировалось к тому же 2030 полностью инкорпорировать в состав российской федерации.
Фото из российских СМИ