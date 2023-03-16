​​​​​​​ЗМІ назвали країну, яка гальмує процес надання нових боєприпасів Україні

Франція хоче, аби усі кошти, виділені на озброєння для України, залишилися в ЄС

Влада Франції уповільнила процес закупівлі і передачі ЗСУ боєприпасів. Причиною такого кроку стало бажання Парижа заробити на цьому процесі, формально ж Франція вимагає, аби усі кошти були витрачені всередини Євросоюзу.

Про це з посиланням на джерела в європейських владних структурах повідомило британське видання The Guardian.

Франція проти

За інформацією видання, країною, яка уповільнила надання Збройним силам України нових боєприпасів, є Франція.

Причиною є вимога Парижу щодо процес виробництва боєприпасів.

Що не задовольняє Францію

Джерела The Guardian у європейській владі зазначають, що французька влада хоче отримати гарантії щодо спільної угоди про закупівлю озброєння та боєприпасів на загальну суму 2 млрд євро.

Париж вимагає, щоб усі ці гроші пішли компаніям, які працюють на території Євросоюзу.

За інформацією видання, французька сторона наголосила на цьому під час переговорів про закупівлю одного мільйона 155-міліметрових артилерійських снарядів.

Євросоюз проти Франції

The Guardian пише, що позиція Парижа викликала різку реакцію більшості країн-членів Євросоюзу.

Один із європейських дипломатів наголосив: "Якщо ми хочемо діяти негайно, а це необхідно, дуже важливо допустити до схеми компанії з країн, що не входять до ЄС".

У Європі наголосили, що такою позицію Франція демонструє не підтримку України, а підтримку власної промисловості за кошти Євросоюзу.

Нагадаємо, учора, 15 березня, ЗМІ повідомили, що Європейський союз укладає угоду на суму 2 млрд євро для поповнення запасів боєприпасів, що виснажуються, в Україні та інших країнах.

Фото: Facebook Макрона