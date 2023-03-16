СМИ назвали страну, которая тормозит процесс предоставления новых боеприпасов Украине
Власти Франции замедлили процесс закупки и передачи ВСУ боеприпасов. Причиной такого шага стало желание Парижа заработать на этом процессе, формально же Франция требует, чтобы все средства были потрачены внутри Евросоюза.
Об этом со ссылкой на источники в европейских властных структурах сообщило британское издание The Guardian.
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Франция против
По информации издания, страной, которая замедлила предоставление Вооруженным силам Украины новых боеприпасов, Франция.
Причиной является требование Парижа в процессе производства боеприпасов.
Что не удовлетворяет Францию
Источники The Guardian в европейских властях отмечают, что французские власти хотят получить гарантии совместного соглашения о закупке вооружения и боеприпасов на общую сумму 2 млрд евро.
Париж требует, чтобы все эти деньги ушли компаниям, которые работают на территории Евросоюза.
По информации издания, французская сторона подчеркнула это во время переговоров о закупке одного миллиона 155-миллиметровых артиллерийских снарядов.
Евросоюз против Франции
Guardian пишет, что позиция Парижа вызвала резкую реакцию большинства стран-членов Евросоюза.
Один из европейских дипломатов подчеркнул: "Если мы хотим действовать немедленно, а это необходимо, очень важно допустить схему компании из стран, которые не входят в ЕС".
В Европе подчеркнули, что такую позицию Франция демонстрирует не поддержку Украины, а поддержку собственной промышленности за средства Евросоюза.
Напомним, вчера, 15 марта, СМИ сообщили, что Европейский союз заключает соглашение на сумму 2 млрд евро для пополнения истощаемых запасов боеприпасов в Украине и других странах.
Фото: Facebook Макрона