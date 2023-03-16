​​​СМИ назвали страну, которая тормозит процесс предоставления новых боеприпасов Украине

Франция хочет, чтобы все средства, выделенные на вооружение для Украины, остались в ЕС

Власти Франции замедлили процесс закупки и передачи ВСУ боеприпасов. Причиной такого шага стало желание Парижа заработать на этом процессе, формально же Франция требует, чтобы все средства были потрачены внутри Евросоюза.

Об этом со ссылкой на источники в европейских властных структурах сообщило британское издание The Guardian.

Франция против

По информации издания, страной, которая замедлила предоставление Вооруженным силам Украины новых боеприпасов, Франция.

Причиной является требование Парижа в процессе производства боеприпасов.

Что не удовлетворяет Францию

Источники The Guardian в европейских властях отмечают, что французские власти хотят получить гарантии совместного соглашения о закупке вооружения и боеприпасов на общую сумму 2 млрд евро.

Париж требует, чтобы все эти деньги ушли компаниям, которые работают на территории Евросоюза.

По информации издания, французская сторона подчеркнула это во время переговоров о закупке одного миллиона 155-миллиметровых артиллерийских снарядов.

Евросоюз против Франции

Guardian пишет, что позиция Парижа вызвала резкую реакцию большинства стран-членов Евросоюза.

Один из европейских дипломатов подчеркнул: "Если мы хотим действовать немедленно, а это необходимо, очень важно допустить схему компании из стран, которые не входят в ЕС".

В Европе подчеркнули, что такую позицию Франция демонстрирует не поддержку Украины, а поддержку собственной промышленности за средства Евросоюза.

Напомним, вчера, 15 марта, СМИ сообщили, что Европейский союз заключает соглашение на сумму 2 млрд евро для пополнения истощаемых запасов боеприпасов в Украине и других странах.

Фото: Facebook Макрона