ЗМІ дізналися, коли Сі Цзіньпін проведе переговори із Зеленським
Українсько-китайські переговори щодо завершення повномасштабних бойових дій в Україні відбудуться у телефонному режимі. Сі Цзіньпін подзвонить Володимиру Зеленському після візиту до володимира путіна.
Про це із посиланням на джерела повідомило видання Financial Times.
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Формат українсько-китайських переговорів
За інформацією видання, лідер Китаю Сі Цзіньпін таки планує провести переговори із Президентом України Володимиром Зеленським.
Ці переговори пройдуть в телефонному режимі, особисто зустрічатися Сі із Зеленським не планує.
Коли це станеться
Переговори Сі Цзіньпіна із Володимиром Зеленським відбудуться після того, як китайський лідер відвідає президента росії володимира путіна.
Точна дата переговорів поки що невідома.
Нагадаємо, сьогодні, 20 березня, китайський лідер прибуде із візитом до москви. Там він планує зустрітися із російським диктатором володимиром путіним, ордер на арешт якого видав днями Міжнародний кримінальний суд у Гаазі (Нідерланди).
Додамо, тиждень тому світові ЗМІ повідомили, що лідер Китаю Сі Цзіньпін планує провести переговори із президентом України Володимиром Зеленським.
Ця розмова стане першою між українським та китайським очільниками з початку війни в Україні.
Фото: агентство Xinhua