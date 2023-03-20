​​​СМИ узнали, когда Си Цзиньпин проведет переговоры с Зеленским

Лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин

Украинско-китайские переговоры по завершению полномасштабных боевых действий в Украине состоятся в телефонном режиме. Си Цзиньпин позвонит Владимиру Зеленскому после визита к владимиру путину.

Об этом со ссылкой на источники сообщило издание Financial Times.

Формат украино-китайских переговоров

По информации издания, лидер Китая Си Цзиньпин планирует провести переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Эти переговоры пройдут в телефонном режиме, лично встречаться Си с Зеленским не планирует.

Когда это произойдет

Переговоры Си Цзиньпина с Владимиром Зеленским состоятся после того, как китайский лидер посетит президента россии владимира путина.

Точная дата переговоров пока неизвестна.

Напомним, сегодня, 20 марта, китайский лидер прибудет с визитом в москву. Там он планирует встретиться с российским диктатором владимиром путиным, ордер на арест которого выдал на днях Международный уголовный суд в Гааге (Нидерланды).

Неделю назад мировые СМИ сообщили, что лидер Китая Си Цзиньпин планирует провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Этот разговор станет первым между украинским и китайским руководителями с начала войны в Украине.

Фото: агентство Xinhua