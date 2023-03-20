СМИ узнали, когда Си Цзиньпин проведет переговоры с Зеленским
Украинско-китайские переговоры по завершению полномасштабных боевых действий в Украине состоятся в телефонном режиме. Си Цзиньпин позвонит Владимиру Зеленскому после визита к владимиру путину.
Об этом со ссылкой на источники сообщило издание Financial Times.
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Формат украино-китайских переговоров
По информации издания, лидер Китая Си Цзиньпин планирует провести переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Эти переговоры пройдут в телефонном режиме, лично встречаться Си с Зеленским не планирует.
Когда это произойдет
Переговоры Си Цзиньпина с Владимиром Зеленским состоятся после того, как китайский лидер посетит президента россии владимира путина.
Точная дата переговоров пока неизвестна.
Напомним, сегодня, 20 марта, китайский лидер прибудет с визитом в москву. Там он планирует встретиться с российским диктатором владимиром путиным, ордер на арест которого выдал на днях Международный уголовный суд в Гааге (Нидерланды).
Неделю назад мировые СМИ сообщили, что лидер Китая Си Цзиньпин планирует провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Этот разговор станет первым между украинским и китайским руководителями с начала войны в Украине.
Фото: агентство Xinhua