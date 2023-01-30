ЗМІ дізналися, коли ЄС представить десятий пакет санкцій проти росії
Європейський Союз через два тижні повинен узгодити десятий санкційний пакет проти росії. До кінця цього тижня нові обмеження узгодять щодо Білорусі.
Про це повідомив журналіст Рікард Йозвяк у Twitter.
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"Останній пакет санкцій ЄС щодо Білорусі має бути узгоджений цього тижня. 10-й пакет санкцій щодо росії має бути представлений приблизно за два тижні, щоб бути узгодженим до першої річниці повномасштабного вторгнення в Україну", — повідомив Йозвяк.
Нагадаємо, Європейська рада продовжила на шість місяців економічні санкції проти росії. Вперше обмеження запровадили у 2014 році у відповідь на агресію рф проти України.
Також ми писали, що Японія запроваджує нові персональні санкції проти осіб, пов'язаних із росією, а також розширює експортні обмеження. Вони почнуть діяти з 3 лютого.
Тим часом російська влада продовжує налагоджувати співпрацю з Іраном. Такий крок вигідний як москві, так і Тегерану, оскільки обидві країни-ізгої намагаються обійти світові санкції.
Додамо, Фінляндія в межах санкцій проти рф за вторгнення до України заморозила €187 млн євро російських активів. Йдеться про нерухомість, акції, машини, яхти, літаки.