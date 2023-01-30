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ЗМІ дізналися, коли ЄС представить десятий пакет санкцій проти росії

30 січня 2023 19:20
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир
ЗМІ дізналися, коли ЄС представить десятий пакет санкцій проти росії
Також нові обмеження запровадять проти Білорусі
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир

Європейський Союз через два тижні повинен узгодити десятий санкційний пакет проти росії. До кінця цього тижня нові обмеження узгодять щодо Білорусі.

Про це повідомив журналіст Рікард Йозвяк у Twitter.

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Деталі

"Останній пакет санкцій ЄС щодо Білорусі має бути узгоджений цього тижня. 10-й пакет санкцій щодо росії має бути представлений приблизно за два тижні, щоб бути узгодженим до першої річниці повномасштабного вторгнення в Україну", — повідомив Йозвяк.

Нагадаємо, Європейська рада продовжила на шість місяців економічні санкції проти росії. Вперше обмеження запровадили у 2014 році у відповідь на агресію рф проти України.

Також ми писали, що Японія запроваджує нові персональні санкції проти осіб, пов'язаних із росією, а також розширює експортні обмеження. Вони почнуть діяти з 3 лютого.

Тим часом російська влада продовжує налагоджувати співпрацю з Іраном. Такий крок вигідний як москві, так і Тегерану, оскільки обидві країни-ізгої намагаються обійти  світові санкції.

Додамо, Фінляндія в межах санкцій проти рф за вторгнення до України заморозила €187 млн євро російських активів. Йдеться про нерухомість, акції, машини, яхти, літаки.

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