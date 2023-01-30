СМИ узнали, когда ЕС представит десятый пакет санкций против россии

Также новые ограничения будут введены против Беларуси

Европейский Союз через две недели должен согласовать десятый санкционный пакет против россии. До конца этой недели новые ограничения согласуют в отношении Беларуси.

Об этом сообщил журналист Рикард Йозвяк в Twitter.

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"Последний пакет санкций ЕС в отношении Беларуси должен быть согласован на этой неделе. 10-й пакет санкций в отношении россии должен быть представлен примерно через две недели, чтобы быть согласован к первой годовщине полномасштабного вторжения в Украину", — сообщил Йозвяк.

Напомним, Европейский совет продлил на шесть месяцев экономические санкции против россии. Впервые ограничения ввели в 2014 году в ответ на агрессию рф против Украины.

Также мы писали, что Япония вводит новые персональные санкции против лиц, связанных с россией, а также расширяет экспортные ограничения. Они начнут действовать с 3 февраля.

Тем временем российские власти продолжают налаживать сотрудничество с Ираном. Такой шаг выгоден как москве, так и Тегерану, поскольку обе страны-изгои пытаются обойти мировые санкции.

Добавим, Финляндия в рамках санкций против россии за вторжение в Украину заморозила €187 млн евро российских активов. Речь идет о недвижимости, акциях, машинах, яхтах, самолетах.