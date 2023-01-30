СМИ узнали, когда ЕС представит десятый пакет санкций против россии
Европейский Союз через две недели должен согласовать десятый санкционный пакет против россии. До конца этой недели новые ограничения согласуют в отношении Беларуси.
Об этом сообщил журналист Рикард Йозвяк в Twitter.
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"Последний пакет санкций ЕС в отношении Беларуси должен быть согласован на этой неделе. 10-й пакет санкций в отношении россии должен быть представлен примерно через две недели, чтобы быть согласован к первой годовщине полномасштабного вторжения в Украину", — сообщил Йозвяк.
Напомним, Европейский совет продлил на шесть месяцев экономические санкции против россии. Впервые ограничения ввели в 2014 году в ответ на агрессию рф против Украины.
Также мы писали, что Япония вводит новые персональные санкции против лиц, связанных с россией, а также расширяет экспортные ограничения. Они начнут действовать с 3 февраля.
Тем временем российские власти продолжают налаживать сотрудничество с Ираном. Такой шаг выгоден как москве, так и Тегерану, поскольку обе страны-изгои пытаются обойти мировые санкции.
Добавим, Финляндия в рамках санкций против россии за вторжение в Украину заморозила €187 млн евро российских активов. Речь идет о недвижимости, акциях, машинах, яхтах, самолетах.