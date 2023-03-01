Звернення Зеленського 1 березня: президент розповів про результати енергетичної наради

"Зиму пройдено, але робота триває": Зеленський провів енергетичну нараду
Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо роботи української енергосистеми. У ній взяли участь представники енергетичних компаній, урядових та військових структур.
Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму вечірньому відеозверненні.
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Подробиці
За словами президента, у енергетичній нараді взяли участь усі, "від кого залежить стабільність роботи нашої енергосистеми". Зустріч тривала три години.
Зеленський повідомив, що у нараді взяли участь представники Нафтогазу, Енергоатому, Укренерго, Укргідроенерго та інших компаній. Також були присутні представники уряду, Офісу президента, голова профільного комітету Верховної Ради, а також військові та розвідка.
"Цю зиму пройдено. Вона була дуже складною, і цю складність відчув без перебільшення кожен українець. Але все ж ми змогли забезпечити Україну енергією і теплом. Так, загроза для енергосистеми зберігається. Але й робота заради енергосистеми триває", — наголосив він.
За словами президента, учасники зустрічі зафіксували поточні завдання — необхідно нормально завершити цей опалювальний сезон.
"І ми вже почали готуватись до наступного сезону — кожен із учасників наради отримав свою частину роботи щодо цього. Бачимо ризики — знайдемо реагування", — зазначив глава держави.
Нагадаємо, раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що в Україні більше не вимикатимуть світло, якщо не буде нових серйозних пошкоджень у енергосистемі. Наразі працюють усі види генерації.