Звернення Зеленського 1 березня: президент розповів про результати енергетичної наради

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо роботи української енергосистеми. У ній взяли участь представники енергетичних компаній, урядових та військових структур.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму вечірньому відеозверненні.

Подробиці

За словами президента, у енергетичній нараді взяли участь усі, "від кого залежить стабільність роботи нашої енергосистеми". Зустріч тривала три години.

Зеленський повідомив, що у нараді взяли участь представники Нафтогазу, Енергоатому, Укренерго, Укргідроенерго та інших компаній. Також були присутні представники уряду, Офісу президента, голова профільного комітету Верховної Ради, а також військові та розвідка.

"Цю зиму пройдено. Вона була дуже складною, і цю складність відчув без перебільшення кожен українець. Але все ж ми змогли забезпечити Україну енергією і теплом. Так, загроза для енергосистеми зберігається. Але й робота заради енергосистеми триває", — наголосив він.

За словами президента, учасники зустрічі зафіксували поточні завдання — необхідно нормально завершити цей опалювальний сезон.

"І ми вже почали готуватись до наступного сезону — кожен із учасників наради отримав свою частину роботи щодо цього. Бачимо ризики — знайдемо реагування", — зазначив глава держави.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що в Україні більше не вимикатимуть світло, якщо не буде нових серйозних пошкоджень у енергосистемі. Наразі працюють усі види генерації.