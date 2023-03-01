Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Политика arrow "Зима пройдена, но работа продолжается": Зеленский провел энергетическое совещание arrow

"Зима пройдена, но работа продолжается": Зеленский провел энергетическое совещание

1 марта 2023 21:52
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Обращение Зеленского 1 марта: президент рассказал о результатах энергетического совещания
Владимир Зеленский
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по работе украинской энергосистемы. В нем приняли участие представители энергетических компаний, правительственных и военных структур.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем вечернем видеообращении.

Читайте также:

Подробности

По словам президента, в энергетическом совещании приняли участие все "от кого зависит стабильность работы нашей энергосистемы". Встреча продолжалась три часа.

Зеленский сообщил, что в настоящее время приняли участие представители Нафтогаза, Энергоатома, Укрэнерго, Укргидроэнерго и других компаний. Также присутствовали представители правительства, Офиса президента, глава профильного комитета Верховной Рады, а также военные и разведка.

"Эта зима пройдена. Она была очень сложной, и эту сложность ощутил без преувеличения каждый украинец. Но все же мы смогли обеспечить Украину энергией и теплом. Да, угроза для энергосистемы сохраняется. Но и работа ради энергосистемы продолжается", — подчеркнул он.

По словам президента, участники встречи зафиксировали текущие задачи – необходимо нормально завершить этот отопительный сезон.

"И мы уже начали готовиться к следующему сезону – каждый из участников совещания получил свою часть работы по этому поводу. Видим риски – найдем реагирование", – отметил глава государства.

Напомним, ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что в Украине больше не будут выключать свет, если не будет новых серьезных повреждений в энергосистеме. В настоящее время работают все виды генерации.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Оновлено

14:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

21:52 Настоящая весна: народный синоптик рассказал, какой будет погода завтра

Новина з відео

21:45 Путем "Сватов" и "Слуги народа": какие украинские фильмы доводят россиян до бешенства

Новина з відео

21:35 В Крыму раздался мощный взрыв: обнародовано видео

21:19 После трагедии на железной дороге министр транспорта Греции подал в отставку

Новина з фото

20:58 В Борисполе сошел с рельсов поезд: что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:42 Россияне нанесли ракетный удар по Кременчугу: первые подробности

20:31 Взрывы в Сумской области: ОВА объяснила, что случилось

Эксклюзив

20:11 Эмоции города: первый день весны в Киеве глазами фотографа Новини.LIVE

20:11 Путин анонсировал визит лидера Китая в москву

20:01 В семье победительницы шоу "Танцы со звездами" произошло горе

Новина з відео

21:45 Путем "Сватов" и "Слуги народа": какие украинские фильмы доводят россиян до бешенства

Новина з відео

21:35 В Крыму раздался мощный взрыв: обнародовано видео

Новина з відео

19:20 "Предотвратить. Спасти. Помочь": одесские спасатели провели учебную акцию

Новина з відео

18:25 Триумф или полный провал? Каким будет март 2023 года для всех знаков зодиака

Новина з відео

18:14 Оставили "селфи на память" на украденных гаджетах: девяти российским военным-мародерам сообщено о подозрении

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

18:00 С надеждой на скорейшее освобождение: жизнь Херсона сегодня

Новина з відео

17:59 Чудом избежали трагедии: подробности обстрела Чернобаевки, от которого пострадал годовалый мальчик

Новина з відео

17:20 Со стороны Приднестровья возможны провокации и обстрелы, — ОК "Юг"

Новина з відео

16:44 "В Коломне, рядом с моей дачей!": пропагандист Красовский закатил истерику из-за атаки беспилотников (ВИДЕО)

Новина з відео

15:30 Отопительный сезон 2023-2024: в Одессе может появиться мини-ТЭЦ

Эксклюзив

18:00 С надеждой на скорейшее освобождение: жизнь Херсона сегодня

17:50 "Львов — культурная столица не только в мирный период, но и во время войны": режиссер-фронтовик о театральной жизни в городе

Эксклюзив

17:31 Белорусские партизаны повредили российский самолет, наводивший ракеты по Украине: новые подробности диверсии

15:34 Человек, который превратил путина в российского авторитета: некролог Глеба Павловского

09:49 Субкультура "ЧВК Редан": что это такое

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

07:02 От мяча в сетку до неба в клетку: ТОП-5 приговоров футболистам в истории

Эксклюзив

06:40 Цена вопроса: сможет ли экономить бюджет Украины на выплатах военным

06:20 Шесть военных уроков, усвоенных за год полномасштабного вторжения

Эксклюзив

20:28 "Россия готовит новый ракетный удар, но со временем их будет все меньше и меньше", — эксперт

19:32 "Это что, наша новая реальность?!": Канделаки, Гиркин и Марков паникуют из-за налетов беспилотников

Актуальное по теме

None 1 Март 21:47

Настоящая весна: народный синоптик рассказал, какой будет погода завтра

None 1 Март 20:56

Путем "Сватов" и "Слуги народа": какие украинские фильмы доводят россиян до бешенства

None 1 Март 21:45

В Крыму раздался мощный взрыв: обнародовано видео

None 1 Март 21:32

После трагедии на железной дороге министр транспорта Греции подал в отставку

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB