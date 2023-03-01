Обращение Зеленского 1 марта: президент рассказал о результатах энергетического совещания

"Зима пройдена, но работа продолжается": Зеленский провел энергетическое совещание
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по работе украинской энергосистемы. В нем приняли участие представители энергетических компаний, правительственных и военных структур.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем вечернем видеообращении.
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По словам президента, в энергетическом совещании приняли участие все "от кого зависит стабильность работы нашей энергосистемы". Встреча продолжалась три часа.
Зеленский сообщил, что в настоящее время приняли участие представители Нафтогаза, Энергоатома, Укрэнерго, Укргидроэнерго и других компаний. Также присутствовали представители правительства, Офиса президента, глава профильного комитета Верховной Рады, а также военные и разведка.
"Эта зима пройдена. Она была очень сложной, и эту сложность ощутил без преувеличения каждый украинец. Но все же мы смогли обеспечить Украину энергией и теплом. Да, угроза для энергосистемы сохраняется. Но и работа ради энергосистемы продолжается", — подчеркнул он.
По словам президента, участники встречи зафиксировали текущие задачи – необходимо нормально завершить этот отопительный сезон.
"И мы уже начали готовиться к следующему сезону – каждый из участников совещания получил свою часть работы по этому поводу. Видим риски – найдем реагирование", – отметил глава государства.
Напомним, ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что в Украине больше не будут выключать свет, если не будет новых серьезных повреждений в энергосистеме. В настоящее время работают все виды генерации.