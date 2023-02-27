Названо способи, які може використати Китай для постачання зброї рф

Китай не зацікавлений у тому, щоб росія повністю зазнала фіаско у війні

Китай може допомогати зброєю російській федерації. Однак робитиме це приховано, якщо дійсно наважиться на такий крок.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив політолог, директор Центру прикладних політологічних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

"Я не думаю, що вони будуть так відкрито допомагати росії. Оскільки зараз обговорюється тема можливості постачання Китаєм зброї рф", — сказав Фесенко.

Володимир Фесенко. Фото: УНІАН

Я думаю, припустив він, що якщо вони і будуть це робити, то таємно, в обмежених масштабах.

За словами Фесенка, Китай не зацікавлений у тому, щоб росія повністю програла цю війну, через те, що це послабить позиції "піднебесної" у протистоянні зі Сполученими Штатами.

"Але, у той же час, вони будуть сприяти поступовому руху до якогось мирного способу припинення цієї війни. Інша річ — коли і як це може спрацювати. Поки що тут питань більше, ніж відповідей", — заявив політолог.

Питання китайської зброї для росії

Американські чиновники вважають, що Китай може надавати рф нелетальну військову допомогу. Окупанти можуть отримувати форму або бронежилети.

Радник національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США дали зрозуміти Китаю, що якщо Пекін надасть росії військову допомогу, то цей крок матиме серйозні наслідки. При цьому поки що США не фіксують надання Китаєм зброї росії.

Нагадаємо, на минулому тижні, 24 лютого, офіційний Пекін оприлюднив власний "мирний план" щодо врегулювання війни в Україні. Однак один з пунктів такого плану — прямі перемовини з кремлем, що суперечить офіційній позиції України.

Фото: Reuters