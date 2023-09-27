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Журналісти дізналися, чому Шольц зупинив постачання Taurus для України

27 вересня 2023 18:57
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Журналісти дізналися, чому Шольц зупинив постачання Taurus для України
Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: Markus Schreiber
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Нині Німеччина не відправляє в Україну високоточні ракети далекого радіусу дії Taurus через побоювання щодо необхідності присутності німецьких техніків на місці для роботи з цим озброєнням. Ще однією причиною є страх перед можливою прямою конфронтацією з Росією, яка може виникнути внаслідок таких поставок.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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У повідомленні зазначається, що Taurus є німецьким аналогом ракет Storm Shadow та Scalp, які були раніше відправлені до України Великобританією та Францією.

Як повідомили німецькі офіційні особи виданню, трипартійний коаліційний уряд країни схвалив постачання ракет Taurus, проте канцлер Олаф Шольц припинив цей процес.

Також повідомляється, що Шольц вважає, що для відправки військових спеціалістів до зони військових дій для обслуговування зазначених систем необхідно провести голосування у парламенті. Деякі німецькі чиновники вважають, що постачання ракет Taurus може бути реалізовано у разі, якщо США відправлять ракети ATACMS.

Видання зазначає, що навіть у разі схвалення поставок найближчим часом Україні знадобиться значно більше часу для розгортання цього озброєння, оскільки радянські військові літаки потребують модернізації для того, щоб мати можливість перевозити зазначені ракети.

Нагадаємо, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ФРН може і не погодитись передати Україні ракети Taurus, навіть якщо США вирішать передати ATACMS.

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