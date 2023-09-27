Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Журналисты узнали, почему Шольц остановил поставки Taurus для Украины arrow

Журналисты узнали, почему Шольц остановил поставки Taurus для Украины

27 сентября 2023 18:57
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Журналисты узнали, почему Шольц остановил поставки Taurus для Украины
Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: Markus Schreiber
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В настоящее время Германия не отправляет в Украину высокоточные ракеты дальнего радиуса действия Taurus из-за опасений относительно необходимости присутствия немецких техников на месте для работы с этим вооружением. Еще одной причиной является страх перед возможной прямой конфронтацией с Россией, которая может возникнуть в результате таких поставок.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Читайте также:

Почему Шольц заморозил поставки Taurus для Украины

В сообщении указывается, что Taurus является немецким аналогом ракет Storm Shadow и Scalp, которые были ранее отправлены в Украину Великобританией и Францией. 

Как сообщили немецкие официальные лица изданию, трехпартийное коалиционное правительство страны одобрило поставку ракет Taurus, однако канцлер Олаф Шольц приостановил этот процесс.

Также сообщается, что Шольц считает, что для отправки военных специалистов в зону военных действий для обслуживания указанных систем необходимо провести голосование в парламенте. Некоторые немецкие чиновники полагают, что поставки ракет Taurus могут быть реализованы в случае, если США отправят ракеты ATACMS. 

Издание отмечает, что даже в случае одобрения поставок в ближайшее время, Украине потребуется значительно больше времени для развертывания этого вооружения, поскольку советские военные самолеты нуждаются в модернизации для того, чтобы иметь возможность перевозить указанные ракеты.

Напомним, что министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ может и не согласиться передать Украине ракеты Taurus, даже если США решат передать ATACMS.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Как будут забирать деньги у регионов и останавливать Большое строительство. Интервью с Железняком

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз