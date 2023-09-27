Журналисты узнали, почему Шольц остановил поставки Taurus для Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: Markus Schreiber

В настоящее время Германия не отправляет в Украину высокоточные ракеты дальнего радиуса действия Taurus из-за опасений относительно необходимости присутствия немецких техников на месте для работы с этим вооружением. Еще одной причиной является страх перед возможной прямой конфронтацией с Россией, которая может возникнуть в результате таких поставок.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Читайте также:

Почему Шольц заморозил поставки Taurus для Украины

В сообщении указывается, что Taurus является немецким аналогом ракет Storm Shadow и Scalp, которые были ранее отправлены в Украину Великобританией и Францией.

Как сообщили немецкие официальные лица изданию, трехпартийное коалиционное правительство страны одобрило поставку ракет Taurus, однако канцлер Олаф Шольц приостановил этот процесс.

Также сообщается, что Шольц считает, что для отправки военных специалистов в зону военных действий для обслуживания указанных систем необходимо провести голосование в парламенте. Некоторые немецкие чиновники полагают, что поставки ракет Taurus могут быть реализованы в случае, если США отправят ракеты ATACMS.

Издание отмечает, что даже в случае одобрения поставок в ближайшее время, Украине потребуется значительно больше времени для развертывания этого вооружения, поскольку советские военные самолеты нуждаются в модернизации для того, чтобы иметь возможность перевозить указанные ракеты.

Напомним, что министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ может и не согласиться передать Украине ракеты Taurus, даже если США решат передать ATACMS.