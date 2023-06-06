"Никакой слабости": Зеленский обратился к лидерам Европы из-за подрыва ГЭС

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам саммита "Бухарестской девятки" в связи с подрывом Каховской ГЭС. По его словам, плотину физически невозможно взорвать обстрелами извне.

Свое обращение он опубликовал в телеграмме.

Читайте также:

Он заверил, что дамба была заминирована именно российскими захватчиками и взорвана ими же.

"Россия взорвала бомбу массового экологического поражения. Это самая рукотворная экологическая катастрофа в Европе за десятки лет. Это самый опасный террорист в мире. И поэтому поражение России — поражение, которое мы все равно обеспечим, — будет наиболее весомым вкладом в безопасность нашего с вами региона, нашей Европы и всего мира", — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что российский реваншизм усиливает вера хозяев РФ в то, что "Европа якобы проявит слабость. Слабость — это основная надежда и ставка террористов".

"Больше никакой слабости в Европе по отношению ко злу агрессии! Больше никакой неопределенности относительно перспектив безопасности в Европе! Каждый наш шаг, каждое наше решение, каждый наш саммит должны усиливать всех нас в защите от российского террора. И бесспорно, это должен обеспечить Вильнюсский саммит НАТО» , — отметил Зеленский.

Напомним, ранее спасатели и правительство Украины рассказали, что делать в случае нахождения в зоне подтопления.