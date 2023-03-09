Зеленскому второй раз отказали в выступлении на церемонии вручения "Оскара", — СМИ

Владимир Зеленский

Американская академия киноискусства во второй раз подряд отклонила заявку на выступление президента Владимира Зеленского во время церемонии вручения "Оскара". Церемония пройдет 13 марта.

Об этом сообщает издание Variety.

Что известно

По словам источников издания, агент WME (большое голливудское агентство по найму актеров) Майк Симпсон обратился в Академию с просьбой включить в программу выступление Зеленского, но получил отказ. Академия отказалась от комментариев.

Отметим, что на минувшей церемонии "Оскар" прошла минута молчания в память о погибших во время войны в Украине.

За последний год выступления украинского президента, записанные в виде видеообращения, можно было увидеть на церемониях различных кинофестивалей и премий. Последними его выступлениями на подобных мероприятиях стало участие в Берлинском кинофестивале в феврале этого года и церемонии вручения Золотого глобуса в январе.

В прошлом году, после начала российского вторжения в Украину, Зеленский имел включения на Каннском и Венецианском кинофестивали, а также на церемонии "Грэмми". Однако его команде не удалось договориться о выступлении украинского президента на самой престижной кинопремии мира — "Оскаре".

Напомним, в 2022 году, когда стало известно, что на церемонии "Оскар" организаторы не разрешили украинскому президенту Владимиру Зеленскому обратиться к американцам, актер Шон Пенн призвал бойкотировать церемонию.

В ноябре прошлого года Шон Пенн решил отдать Зеленскому свою статуэтку Оскар как жест поддержки. Статуэтку он пообещал забрать только после того, как закончится война.