Зеленскому второй раз отказали в выступлении на церемонии вручения "Оскара", — СМИ
Американская академия киноискусства во второй раз подряд отклонила заявку на выступление президента Владимира Зеленского во время церемонии вручения "Оскара". Церемония пройдет 13 марта.
Об этом сообщает издание Variety.
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Что известно
По словам источников издания, агент WME (большое голливудское агентство по найму актеров) Майк Симпсон обратился в Академию с просьбой включить в программу выступление Зеленского, но получил отказ. Академия отказалась от комментариев.
Отметим, что на минувшей церемонии "Оскар" прошла минута молчания в память о погибших во время войны в Украине.
За последний год выступления украинского президента, записанные в виде видеообращения, можно было увидеть на церемониях различных кинофестивалей и премий. Последними его выступлениями на подобных мероприятиях стало участие в Берлинском кинофестивале в феврале этого года и церемонии вручения Золотого глобуса в январе.
В прошлом году, после начала российского вторжения в Украину, Зеленский имел включения на Каннском и Венецианском кинофестивали, а также на церемонии "Грэмми". Однако его команде не удалось договориться о выступлении украинского президента на самой престижной кинопремии мира — "Оскаре".
Напомним, в 2022 году, когда стало известно, что на церемонии "Оскар" организаторы не разрешили украинскому президенту Владимиру Зеленскому обратиться к американцам, актер Шон Пенн призвал бойкотировать церемонию.
В ноябре прошлого года Шон Пенн решил отдать Зеленскому свою статуэтку Оскар как жест поддержки. Статуэтку он пообещал забрать только после того, как закончится война.