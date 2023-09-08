Зеленський може ветувати законопроєкт про Є-декларування

Володимир Зеленський. Фото: ОП

Депутати ВР не проголосували за основні правки до законопроєкту №9534 про відновлення Є-декларування. Мова про декларування керівництва Офісу президента, заступників, радників та уповноважених президента, а також поправку про відновлення публічної роботи реєстру Є-декларацій.

Цілком ймовірно, що реєстри НАЗК залишається закритим ще на один рік.

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В чому скандальність законопроєкту про Є-декларування

В цілому законоппроєкт №9534 підтримало 329 депутатів. Проте за за одну з найголовніших поправок з номером 371 проголосували лише 199 нардепів. Це означає, що подані декларації держслужбовців ще рік будуть закритими від суспільства.

ВР: Фото: FB/ВР

Ця тема спричинила чималий резонанс у суспільстві. Законопроєкт ще навіть не вийшов зі стін ВР, а українці вже створили петицію до президента України не підписувати його. Лише за три години від початку її створення 6 вересня вона набрала необхідні для розгляду очільником держави 25 тисяч голосів.

Станом на пʼятницю 8 вересня підписалося 82 тисячі осіб. Голосування наразі закрите.

Відкрито насправді закрито?

Такий запит суспільства на відкритість декларацій українських посадовців є абсолютно зрозумілим, пояснює Новини.LIVE політичний експерт Ігор Чаленко. Але голосування за скандальну правку номер 371 нічого би не змінило.

Адже, за словами Чаленка, вона пропонувала забезпечити відкритий цілодобовий доступ відповідного реєстру з певними особливостями.

"Ці особливості так виписані у законодавстві, що по факту не дадуть можливості повноцінного доступу. Тобто профайл посадовця буде, але при цьому низка даних буде закритою. Така собі варіація доступу", — вважає політолог.

Ігор Чаленко. Фото: Новини.LIVE

Ба більше, на думку Чаленка, нинішній варіант законопроєкту все-таки дає можливість запуску декларацій для посадовців з дня набрання чинності законів протягом 90 днів. Водночас у законотворців була би можливість виписати момент кращий з точки зору відкриття відповідних декларацій.

Але оскільки законопроєкт викликав великий розголос у країні, президенту, швидше за все, доведеться накласти на нього вето, вважає Чаленко.

Або ж, оскільки законопроєкт ще не підписаний головою ВР, його можуть повернути на доопрацювання.

"Як на мене, тут вже більше політики, аніж реальної ситуації. З цієї точки зору президент захоче показати, що може оперативно вирішити це питання, і цілком вірогідно, що накладе вето. Поверне до ВР і вимагатиме відкриття декларацій і публікування на відповідних сайтах. Депутати поставили себе у незручне становище, президент може взяти певні бали та показати як він бореться з корупцією", — підсумував політолог.

Що про скандальний законопроєкт кажуть в ЄС

Як зазначено на сайт ВР, станом на 8 вересня законопроєкт №9534 перебуває на візуванні в антикорупційному комітеті.

Скриншот сайту ВР

Новини.LIVE намагалися уточнити його долю у голови комітету Анастасії Радіної, однак вона не відповідала ні на телефонний дзвінок, ні на повідомлення.

Анастасія Радіна. FB/Анастасія Радіна

Ветувати законопроєкт 9534 Зеленського закликають також депутати Європарламенту та просять відновити обов'язкове електронне декларування держслужбовців.

Сам Зеленський заявив, що рішення про підписання прийме після консультацій із віцепрем'єркою з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною.