Зеленский может ветировать законопроект о Е-декларировании

Владимир Зеленский. Фото: ОП

Депутаты ВР не проголосовали за основные поправки к законопроекту №9534 о возобновлении Е-декларирования. Речь идет о декларировании руководства Офиса президента, заместителей, советников и уполномоченных президента, а также о поправке о возобновлении публичной работы реестра Е-деклараций.

По всей вероятности, реестр НАПК останется закрытым еще на один год.

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В чем скандальность законопроекта о Е-декларировании

В целом законопроект №9534 поддержало 329 депутатов. Однако за одну из главных поправок с номером 371 проголосовали только 199 нардепов. Это означает, что поданные декларации госслужащих еще год будут закрыты от общества.

ВР: Фото: FB/ВР

Эта тема вызвала большой резонанс в обществе. Законопроект еще даже не вышел из стен ВР, а украинцы уже создали петицию президенту Украины не подписывать его. Через три часа с начала ее создания 6 сентября петиция набрала необходимые для рассмотрения главой государства 25 тысяч голосов.

По состоянию на пятницу 8 сентября подписалось 82 тысячи человек. Голосование закрыто.

Открыто на самом деле закрыто?

Запрос общества на открытость деклараций украинских чиновников абсолютно понятен, объясняет Новини.LIVE политический эксперт Игорь Чаленко. Но голосование за скандальную правку номер 371 ничего бы не изменило.

Ведь, по словам Чаленко, она предлагала обеспечить открытый круглосуточный доступ соответствующего реестра с определенными особенностями.

"Эти особенности так выписаны в законодательстве, что по факту не дадут возможности полноценного доступа. То есть профайл должностного лица будет, но при этом ряд данных будет закрытым. Такая себе вариация доступа", — считает политолог.

Игорь Чаленко. Фото: Новини.LIVE

Более того, по мнению Чаленко, нынешний вариант законопроекта все-таки дает возможность запуска деклараций для должностных лиц со дня вступления в силу законов в течение 90 дней. В то же время у законотворцев была бы возможность выписать момент, лучший с точки зрения открытия соответствующих деклараций.

Но поскольку законопроект вызвал большую огласку в стране, президенту, скорее всего, придется наложить на него вето, считает Чаленко.

Или же, поскольку законопроект еще не подписан главой ВР, его могут вернуть на доработку.

"По-моему, здесь уже больше политики, чем реальной ситуации. С этой точки зрения президент захочет показать, что может оперативно решить этот вопрос, и вполне вероятно, что наложит вето. Вернет в ВР и потребует открытия деклараций и публикации на соответствующих сайтах. Депутаты поставили себя в неудобное положение, президент может взять определенные баллы и показать, как он борется с коррупцией", — подытожил политолог.

Что о скандальном законопроекте говорят в ЕС

Как отмечено на сайте ВР, по состоянию на 8 сентября законопроект №9534 находится на визировании в антикоррупционном комитете.

Скриншот сайта ВР

Новини.LIVE пытались уточнить его судьбу у главы комитета Анастасии Радиной, однако она не отвечала ни на телефонный звонок, ни на сообщения.

Анастасия Радина. FB/Анастасия Радина

Ветировать законопроект №9534 Зеленского призывают также депутаты Европарламента и просят возобновить обязательное электронное декларирование госслужащих.

Сам Зеленский заявил, что решение о подписании примет после консультаций с вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной.