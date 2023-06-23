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Зеленский обратился к молодым украинским офицерам

23 июня 2023 12:42
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Зеленский обратился к молодым украинским офицерам
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед военными высшими учебными заведениями. Это выступление было посвящено выпуску офицеров.

Об этом сообщил официальный Telegram-канал главы государства.

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Выступление перед офицерами

Владимир Зеленский обратился к молодым украинским офицерам.

Это выступление было приурочено к выпуску в военных вузах Украины.

То, что объединяет

Президент Украины отметил три важных аспекта, которые объединяют свежеиспеченных офицеров Вооруженных сил Украины.

Это:

  • выбор служения государству;
  • ответственность;
  • отвага и решительность.

Зеленский отметил, что осознанный выбор как молодых офицеров, так и миллионов добровольцев делает украинское войско монолитным и единым.

Напомним, что 16 июня Зеленский обратился к выпускникам Национального университета обороны.

Президент подчеркнул, что нынешнее поколение выполняет опасную и одновременно священную миссию — освобождение украинской земли от российских захватчиков, делая при этом решающие шаги.

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