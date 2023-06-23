Зеленский обратился к молодым украинским офицерам
Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед военными высшими учебными заведениями. Это выступление было посвящено выпуску офицеров.
Об этом сообщил официальный Telegram-канал главы государства.
Выступление перед офицерами
Владимир Зеленский обратился к молодым украинским офицерам.
Это выступление было приурочено к выпуску в военных вузах Украины.
То, что объединяет
Президент Украины отметил три важных аспекта, которые объединяют свежеиспеченных офицеров Вооруженных сил Украины.
Это:
- выбор служения государству;
- ответственность;
- отвага и решительность.
Зеленский отметил, что осознанный выбор как молодых офицеров, так и миллионов добровольцев делает украинское войско монолитным и единым.
Напомним, что 16 июня Зеленский обратился к выпускникам Национального университета обороны.
Президент подчеркнул, что нынешнее поколение выполняет опасную и одновременно священную миссию — освобождение украинской земли от российских захватчиков, делая при этом решающие шаги.