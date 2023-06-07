Зеленский обратился к Красному Кресту по поводу эвакуации из оккупированной Херсонщины

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество отреагировать на подрыв Каховской гидроэлектростанции. Он подчеркнул, что большое количество людей на юге Украины может погибнуть из-за подтопления, возникшего в результате теракта России.

Об этом Президент сказал в своем вечернем видеообращении.

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Нужна быстрая реакция

"Сейчас нужна четкая и быстрая реакция мира на происходящее. Даже невозможно установить точно — сколько людей на оккупированной временно территории Херсонщины могут погибнуть без спасения, без питьевой воды, без еды, без медицинской помощи", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что украинские военные и спецслужбы, несмотря на обстрелы, продолжают спасать людей. Однако, по его словам, "нужны более масштабные усилия".

"Нужно, чтобы международные организации — такие, как Международный Красный Крест, — немедленно присоединились к спасательной операции и помогли людям именно на оккупированной части Херсонщины. Каждый погибший там — это приговор существующей международной архитектуре, международным организациям, которые разучились спасать жизнь. Если сейчас международной организации нет в зоне этой катастрофы — значит, ее вообще нет, значит, она недееспособна. Все соответствующие обращения Украины, нашего правительства есть", — сказал Президент.

Осуждение российского преступления экоцида

Украинский лидер также отметил, что многие лидеры мира, руководители государств, правительств, межгосударственные объединения выразили свою поддержку Украине и осудили российское преступление экоцида. Он поблагодарил их за эту принципиальность.

"Вместе должны привлечь к ответственности оккупантов. Сейчас мы должны сконцентрировать внимание мира для ликвидации последствий очередной катастрофы по вине России, не должны допустить дальнейшую разрушительную активность оккупантов", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, в сети были опубликованы новые спутниковые снимки разрушенной дамбы Каховской ГЭС в Херсонской области. На фотографиях можно увидеть последствия взрыва.

Также мы писали, что в результате подрыва Каховской ГЭС затоплены десятки населенных пунктов в Херсонской области, продолжается эвакуация населения. В частности, сложная ситуация сохраняется и в Херсоне.

Как известно, в результате катастрофы на Каховской ГЭС многие населенные пункты затоплены, а люди находятся в опасности. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал международные организации помочь в эвакуации.