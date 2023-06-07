Зеленский обратился к Красному Кресту по поводу эвакуации из оккупированной Херсонщины
Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество отреагировать на подрыв Каховской гидроэлектростанции. Он подчеркнул, что большое количество людей на юге Украины может погибнуть из-за подтопления, возникшего в результате теракта России.
Об этом Президент сказал в своем вечернем видеообращении.
Нужна быстрая реакция
"Сейчас нужна четкая и быстрая реакция мира на происходящее. Даже невозможно установить точно — сколько людей на оккупированной временно территории Херсонщины могут погибнуть без спасения, без питьевой воды, без еды, без медицинской помощи", — сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что украинские военные и спецслужбы, несмотря на обстрелы, продолжают спасать людей. Однако, по его словам, "нужны более масштабные усилия".
"Нужно, чтобы международные организации — такие, как Международный Красный Крест, — немедленно присоединились к спасательной операции и помогли людям именно на оккупированной части Херсонщины. Каждый погибший там — это приговор существующей международной архитектуре, международным организациям, которые разучились спасать жизнь. Если сейчас международной организации нет в зоне этой катастрофы — значит, ее вообще нет, значит, она недееспособна. Все соответствующие обращения Украины, нашего правительства есть", — сказал Президент.
Осуждение российского преступления экоцида
Украинский лидер также отметил, что многие лидеры мира, руководители государств, правительств, межгосударственные объединения выразили свою поддержку Украине и осудили российское преступление экоцида. Он поблагодарил их за эту принципиальность.
"Вместе должны привлечь к ответственности оккупантов. Сейчас мы должны сконцентрировать внимание мира для ликвидации последствий очередной катастрофы по вине России, не должны допустить дальнейшую разрушительную активность оккупантов", — подчеркнул Зеленский.
Напомним, в сети были опубликованы новые спутниковые снимки разрушенной дамбы Каховской ГЭС в Херсонской области. На фотографиях можно увидеть последствия взрыва.
Также мы писали, что в результате подрыва Каховской ГЭС затоплены десятки населенных пунктов в Херсонской области, продолжается эвакуация населения. В частности, сложная ситуация сохраняется и в Херсоне.
Как известно, в результате катастрофы на Каховской ГЭС многие населенные пункты затоплены, а люди находятся в опасности. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал международные организации помочь в эвакуации.