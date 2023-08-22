Зеленський зустрівся з президенткою Молдови Санду: про що говорили

Володимир Зеленський та Мая Санду під час переговорів у Греції. Фото: ОП

Володимир Зеленський провів перемовини з Президенткою Молдови Маєю Санду. Вони обговорили розвиток партнерства та спільну протидію щодо агресивних політиків РФ й гібридних загроз.

Про це Президент України повідомив у своїх соцмережах.

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Деталі розмови

"Обговорили також альтернативні маршрути зернового експорту. Працюємо разом на шляху наших країн до вступу в ЄС", — наголосив глава держави.

В Офісі президента додали, що очільники країн звернули увагу на активний розвиток політичного діалогу між Україною та Молдовою.

Саміт Кримської платформи

"(Вони. — Ред.) обговорили подальші контакти, зокрема участь Молдови у третьому саміті міжнародної Кримської платформи у Києві 23 серпня", — зазначили у повідомленні.

Нагадаємо, у Молдові розраховують, що після перемоги України у війні проти Росії можуть з'явиться геополітичні умови мирного врегулювання конфлікту в Придністров'ї.