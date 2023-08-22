Зеленский встретился с президентом Молдовы Санду: о чем говорили
Владимир Зеленский провел переговоры с Президентом Молдовы Маей Санду. Они обсудили развитие партнерства и совместное противодействие агрессивным политикам РФ и гибридным угрозам.
Об этом Президент Украины сообщил в своих соцсетях.
Детали разговора
"Обсудили также альтернативные маршруты зернового экспорта. Работаем вместе по пути наших стран к вступлению в ЕС", — подчеркнул глава государства.
В Офисе президента добавили, что главы стран обратили внимание на активное развитие политического диалога между Украиной и Молдовой.
Саммит Крымской платформы
"(Они. — Ред.) обсудили дальнейшие контакты, в частности участие Молдовы в третьем саммите международной Крымской платформы в Киеве 23 августа", — отметили в сообщении.
Напомним, в Молдове рассчитывают, что после победы Украины в войне против России могут появиться геополитические условия мирного урегулирования конфликта в Приднестровье.