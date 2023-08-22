Зеленский встретился с президентом Молдовы Санду: о чем говорили

Владимир Зеленский и Мая Санду на переговорах в Греции. Фото: ОП

Владимир Зеленский провел переговоры с Президентом Молдовы Маей Санду. Они обсудили развитие партнерства и совместное противодействие агрессивным политикам РФ и гибридным угрозам.

Об этом Президент Украины сообщил в своих соцсетях.

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Детали разговора

"Обсудили также альтернативные маршруты зернового экспорта. Работаем вместе по пути наших стран к вступлению в ЕС", — подчеркнул глава государства.

В Офисе президента добавили, что главы стран обратили внимание на активное развитие политического диалога между Украиной и Молдовой.

Саммит Крымской платформы

"(Они. — Ред.) обсудили дальнейшие контакты, в частности участие Молдовы в третьем саммите международной Крымской платформы в Киеве 23 августа", — отметили в сообщении.

Напомним, в Молдове рассчитывают, что после победы Украины в войне против России могут появиться геополитические условия мирного урегулирования конфликта в Приднестровье.