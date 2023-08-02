Зеленский встретился с послами и дал им наставления на "новый политический сезон"

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Сегодня, 2 августа, Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с руководителями иностранных дипломатических учреждений страны. По его словам, это была особая встреча.

Об этом сообщает Офис Президента.

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Совещание с руководителями иностранных дипломатических учреждений Украины

По словам Зеленского, страна должна подготовиться к новому политическому сезону в мире, чтобы он также стал проукраинским. Он подчеркнул, что время с сентября по декабрь будет периодом решений для Украины, Европы и глобальной безопасности.

"Должны так подготовить решение этого полугодия, чтобы каждое было сине-желтым, нашим, украинским, национальным — и все наши решения, и решения вместе с партнерами, и решения на уровне международных институтов. Каждое решение об Украине и украинцах должно быть для Украины и украинцев", — отметил Зеленский.

По его словам, нужно усиливать государство, общество, нацию, помогать защищать свободу и независимость, а также укреплять позиции Украины в глобальной конкуренции за человеческий капитал.

Зеленский во время выступления подчеркнул, что сейчас быть послами Украины — это быть послами тех решений, которые ожидает страна.

"Ваша задача — чтобы мир всегда был вместе с Украиной. Активность — это ключевое для дипломатии. Есть послы, которые именно так и работают. Есть и те, кто скорее статист, а реальную работу осуществляют другие и на другом уровне. За это время, с августа по декабрь, никто не имеет права быть статистом, и каждый должен стать победителем в своей сфере — ради Украины", — сказал он.

Глава государства пожелал руководителям зарубежных дипломатических учреждений побед и активности Украины.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поименно отметил военных с направлений на Донбассе и юге. По его словам, история каждого из воинов — это настоящий героизм.

Также мы писали, что в сентябре в Нью-Йорке состоится заседание Генеральной ассамблеи ООН. Его может посетить президент Украины Владимир Зеленский, чтобы представить свою Формулу мира.