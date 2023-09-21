Зеленский встретился с Олафом Шольцом: детали
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом. По словам президента, обсудили дальнейшую военную поддержку нашей страны.
Об этом Владимир Зеленский написал в Telegram.
О чем Зеленский говорил с Шольцом
По словам президента Украины, во время встречи с Олафом Шольцом обсудили ситуации на передовой и первоочередные потребности украинских защитников. Также уделили внимание и подготовке к международной Конференции по восстановлению Украины, которая запланирована на следующий год в Берлине.
"Благодарю весомую долговременную поддержку, в том числе военную помощь и усиление нашей противовоздушной обороны. Дальнейшее ее укрепление особенно важно для защиты гражданской инфраструктуры накануне зимы и обеспечения функционирования "зернового коридора"", — отметил Зеленский.
Помощь Украине от Германии
Напомним, что Германия в первый раз передала нашей стране новые боеприпасы для зенитных самоходных установок Gepard. Известно, что строительство линии по производству боеприпасов с успехом завершили "в амбициозные сроки".
Также мы писали, что одним из важных достижений Одесского регионального офиса международного сотрудничества есть заключение соглашения о сотрудничестве с немецким городом Бремен. Общественность и правительство этого города выделили транш в размере 718 тысяч евро для восстановления разрушенных зданий учебных заведений в Одессе.
Этот офис, созданный в июне 2023 года, направлен на укрепление коммуникации и координации с регионами-партнерами, городами-побратимами и международными донорскими организациями.
Добавим, что Германия анонсировала новый пакет военной помощи для Украины. Это состоялось накануне заседания "Рамштайна".