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Зеленский встретился с Олафом Шольцом: детали

21 сентября 2023 01:35
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Зеленский встретился с Олафом Шольцом: детали
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: president.gov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом. По словам президента, обсудили дальнейшую военную поддержку нашей страны.

Об этом Владимир Зеленский написал в Telegram.

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По словам президента Украины, во время встречи с Олафом Шольцом обсудили ситуации на передовой и первоочередные потребности украинских защитников. Также уделили внимание и подготовке к международной Конференции по восстановлению Украины, которая запланирована на следующий год в Берлине.

Встреча Владимира Зеленского и Олафа Шольца
Встреча Владимира Зеленского и Олафа Шольца. Фото: president.gov.ua

"Благодарю весомую долговременную поддержку, в том числе военную помощь и усиление нашей противовоздушной обороны. Дальнейшее ее укрепление особенно важно для защиты гражданской инфраструктуры накануне зимы и обеспечения функционирования "зернового коридора"", — отметил Зеленский.

Помощь Украине от Германии

Напомним, что Германия в первый раз передала нашей стране новые боеприпасы для зенитных самоходных установок Gepard. Известно, что строительство линии по производству боеприпасов с успехом завершили "в амбициозные сроки".

Также мы писали, что одним из важных достижений Одесского регионального офиса международного сотрудничества есть заключение соглашения о сотрудничестве с немецким городом Бремен. Общественность и правительство этого города выделили транш в размере 718 тысяч евро для восстановления разрушенных зданий учебных заведений в Одессе.

Этот офис, созданный в июне 2023 года, направлен на укрепление коммуникации и координации с регионами-партнерами, городами-побратимами и международными донорскими организациями.

Добавим, что Германия анонсировала новый пакет военной помощи для Украины. Это состоялось накануне заседания "Рамштайна".

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