Зеленский встретился с министром обороны Швеции

Встреча Президента Украины Владимира Зеленского с министром обороны Швеции Полом Йонсоном. Фото: president.gov.ua

Сегодня, 25 мая, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Швеции Полом Йонсоном. Они обсудили начало отдельной программы тренировки украинских пилотов на современных самолетах и возможность участия Швеции в авиационной коалиции.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в своем Telegram-канале.

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Глава государства поблагодарил за решение Швеции присоединиться к международной танковой коалиции в поддержку Украины, а также передать военным 10 танков Leopard-2. Зеленский также выразил благодарность Йонсону за лидерство в формировании "коалиции БМП CV-90".

"Очень благодарю все шведское общество за большую поддержку нашей страны на протяжении всей этой полномасштабной войны. За поддержку как на поле боя, так и очень важную финансовую и гуманитарную помощь", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, сегодня, 25 мая, прошел 15-й ежегодный Киевский Форум безопасности "За Нашу и Вашу Свободу / Fighting for NATO" с участием международных деятелей. На мероприятии также выступил Президент Украины Владимир Зеленский.

Также мы писали, что Владимир Зеленский принял участие в мероприятиях, посвященных Дню Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины. Глава государства также вручил связистам награды.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 24 мая, собрал Ставку Верховного Главнокомандующего. Информацию о текущей оперативной обстановке предоставили Главное командование, Главное управление разведки Министерства обороны, а также командиры Оперативных объединений украинских войск "Хортица" и "Таврия".