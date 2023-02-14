Зеленский встретился с главой МИД Канады: о чем говорили

Мелани Жоли прибыла в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли. В ходе переговоров стороны обсудили, в частности, вопросы дальнейшего сотрудничества в области обороны.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram.

Подробности переговоров

Зеленский отметил, что во время встречи с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли рассказал о первоочередных потребностях Сил обороны Украины.

Стороны также подробно обсудили дальнейшее взаимодействие в сфере безопасности и обороны.

"Поддержка Канады украинской армии неоценима в эти трудные для нас времена. Благодарен правительству Канады и всему канадскому народу за теплое отношение к нашим людям и мощную помощь Украине", — подчеркнул украинский президент.

Напомним, в начале февраля стало известно, что Канада отправила в Украину первый германский танк Leopard 2. В общей сложности из запасов согласились предоставить четыре бронированных боевых машин.