Зеленский встретился с главой МИД Канады: о чем говорили

Зеленский встретился с главой МИД Канады: обсудили сотрудничество в сфере обороны
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли. В ходе переговоров стороны обсудили, в частности, вопросы дальнейшего сотрудничества в области обороны.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram.
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Подробности переговоров
Зеленский отметил, что во время встречи с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли рассказал о первоочередных потребностях Сил обороны Украины.
Стороны также подробно обсудили дальнейшее взаимодействие в сфере безопасности и обороны.
"Поддержка Канады украинской армии неоценима в эти трудные для нас времена. Благодарен правительству Канады и всему канадскому народу за теплое отношение к нашим людям и мощную помощь Украине", — подчеркнул украинский президент.
Напомним, в начале февраля стало известно, что Канада отправила в Украину первый германский танк Leopard 2. В общей сложности из запасов согласились предоставить четыре бронированных боевых машин.