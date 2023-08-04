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Зеленський зустрівся з впливовим республіканцем США: про що говорили

4 серпня 2023 17:56
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Зеленський зустрівся із впливовим республіканцем США: про що говорили
Президент України Володимир Зеленський і член Республіканської партії США Крістофер Крісті. Фото: Офіс Президента
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із членом Республіканської партії та екс-губернатором штату Нью-Джерсі Крістофером Крісті. Американський політик уже встиг відвідати Бучу, що на Київщині.

Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах.

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Підтримка США

"Дуже важливо, що цей візит в Україну пан Крісті почав із відвідання Бучі, щоб на власні очі побачити, яку загрозу російська агресія становить для свободи та всіх у світі. Подякував усім американцям, кожному й кожній, за життєво важливу підтримку", — зауважив Президент.

Також глава держави наголосив на продовженні надання допомоги від партнерів, аби захистити українські міста від російських ракет та звільнити окуповані території нашої країни.

"США є лідером, надають нам найбільшу підтримку на полі бою — для наших Збройних Сил. І, звичайно, у фінансовому секторі, що також є потужною підтримкою", — сказав він.

"Перемога вільного світу"

Президент запевнив, що війна, яку розпочала Росія, закінчиться перемогою України. 

"Впевнені, що цю російську війну проти свободи завершимо нашою перемогою — перемогою вільного світу, перемогою демократії, перемогою свободи", — додав Зеленський.

Що відомо про Крістофера Крісті

Екс-губернатор Нью-Джерсі в минулому підтримував експрезидента США Дональда Трампа, адже після виборів у 2016 році саме він був керівником перехідної адміністрації колишнього президента. Стосунки між політиками погіршилися у 2020 році через критику голосування з боку Трампа. 

Також кандидатура Крісті розглядалася на посаду віцепрезидента США. Крім того, він був одним із кандидатів від республіканців на президентських виборах у 2016 році.

Нагадаємо, Україна розпочала переговори зі США щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій. Це один із кроків на шляху України до ЄС та НАТО.

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