Зеленский встретился с влиятельным республиканцем США: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский и член Республиканской партии США Кристофер Кристи. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с членом Республиканской партии и экс-губернатором штата Нью-Джерси Кристофером Кристи. Американский политик уже успел посетить Бучу в Киевской области.

Об этом глава государства сообщил в своих соцсетях.

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Поддержка США

"Очень важно, что этот визит в Украину господин Кристи начал с посещения Бучи, чтобы своими глазами увидеть, какую угрозу российская агрессия представляет для свободы и всех в мире. Поблагодарил всех американцев, каждого и каждую, за жизненно важную поддержку", — подчеркнул Президент.

Также глава государства сделал акцент на продолжении оказания помощи от партнеров, чтобы защитить украинские города от российских ракет и освободить оккупированные территории нашей страны.

"США являются лидером, оказывают нам наибольшую поддержку на поле боя — для наших Вооруженных Сил. И, конечно, в финансовом секторе, это также мощная поддержка", — сказал он.

"Победа свободного мира"

Президент заверил, что война, которую начала Россия, закончится победой Украины.

"Уверены, что эту российскую войну против свободы закончим нашей победой — победой свободного мира, победой демократии, победой свободы", — добавил Зеленский.

Что известно о Кристофере Кристи

Экс-губернатор Нью-Джерси в прошлом поддерживал экс-президента США Дональда Трампа, ведь после выборов в 2016 году именно он являлся руководителем переходной администрации бывшего президента. Отношения между политиками ухудшились в 2020 году из-за критики голосования со стороны Трампа.

Также кандидатура Кристи рассматривалась на должность вице-президента США. Кроме того, он был одним из кандидатов от республиканцев на президентских выборах в 2016 году.

Напомним, Украина начала переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности. Это один из шагов на пути Украины в ЕС и НАТО.