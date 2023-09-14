Зеленский встретится с Байденом на следующей неделе, — СМИ

Президент УкраиныВладимир Зеленский и президент США Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский готовится посетить Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке в ближайшее время и, возможно, проведет встречу с американским президентом Джо Байденом. Место предполагаемой встречи между двумя лидерами остается неизвестным, и Белый дом пока не подтвердил детали встречи.

Об этом пишет NBC.

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В прошлом месяце, в ходе саммита НАТО в Вильнюсе, Байден и Зеленский обсуждали вопросы сотрудничества.

"Я уверен, что вопрос о членстве Украины в НАТО станет яснее. Мы все идем к общей цели. Главное — уверенно пройти следующие этапы", — отметил Байден.

Стоит отметить, что недавно глава Госдепартамента США Энтони Блинкен посетил Киев. Во время своего визита он встретился с Зеленским и другими ключевыми фигурами украинской политики. По его словам, главной целью поездки было подтверждение непреклонной позиции США по поддержке суверенитета и демократических ценностей Украины, особенно в свете проблем с Россией.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский хочет обсудить с президентом США Джо Байденом передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS уже этой осенью. Глава государства верит в успех этих переговоров.