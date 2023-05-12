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Зеленський змінив правила нагородження званням Герой України

12 травня 2023 13:34
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Зеленський змінив правила нагородження званням Герой України
Президент України Володимир Зеленський. Фото: пресслужба Офісу Президента
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про зміни у Статуті звання Герой України. Відтепер подання на присвоєння цього звання розглядатиме експертна група.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента України.

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Володимир Зеленський підписав указ про зміни у Статуті звання Герой України.

Згідно із цим указом, при Комісії державних нагород та геральдики при Президентові України утворюється експертна група, яка й буде проводити попередній розгляд подань.

До цієї експертної групи увійдуть представники Міноборони, Генштабу, МВС, ДПСУ, ДСНС, СБУ, СЗР та інших відомств.

Коментар глави держави

"Велика кількість звернень та електронних петицій щодо присвоєння тому чи іншому нашому захисникові звання Герой України говорить про те, що це питання потребує упорядкування. Тож було вирішено передбачити спеціальний дорадчий орган", — так пояснив створення нової експертної групи Володимир Зеленський.

За словами Президента, українці повинні знати імена усіх своїх героїв.

Нагадаємо, що після розгляду відповідної петиції Володимир Зеленський звернувся до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля із проханням розглянути можливість позбавити нардепа від ОПЗЖ Юрія Бойка звання Героя України.

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