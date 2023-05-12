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Зеленский изменил правила награждения званием Герой Украины

12 мая 2023 13:34
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Зеленский изменил правила награждения званием Герой Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба Офиса Президента
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об изменениях в Уставе звания Герой Украины. Теперь представление на присвоение этого звания будет рассматривать экспертная группа.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины.

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Владимир Зеленский подписал указ об изменениях в Уставе звания Герой Украины.

Согласно этому указу при Комиссии государственных наград и геральдики при Президенте Украины образуется экспертная группа, которая и будет проводить предварительное рассмотрение представлений.

В эту экспертную группу войдут представители Минобороны, Генштаба, МВД, ГПСУ, ГСЧС, СБУ, СВР и других ведомств.

Комментарий главы государства

"Большое количество обращений и электронных петиций по присвоению тому или иному нашему защитнику звания Герой Украины говорит о том, что этот вопрос требует упорядочения. Поэтому было решено предусмотреть специальный совещательный орган", — так объяснил создание новой экспертной группы Владимир Зеленский.

По словам президента, украинцы должны знать имена всех своих героев.

Напомним, что после рассмотрения соответствующей петиции Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой рассмотреть возможность избавить нардепа от ОПЗЖ Юрия Бойко звания Героя Украины.

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