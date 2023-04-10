Зеленский созвонился с премьером Ирака: что обсуждали
В понедельник, 10 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Ирака Мухаммадом Шиа Ас-Судани. Обсудили украинскую формулу мира.
Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем Telegram.
Что обсуждали стороны
По словам Президента, он отметил, что Украина готова к новой странице двустороннего сотрудничества. Лидеры договорились активизировать все существующие механизмы взаимодействия и положить начало новым. Также обсудили украинскую формулу мира.
Напомним, недавно Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой Зеленской были с визитом в Польше. На переговорах они договорились о новом пакете помощи для Украины.
В частности, 9 апреля они подписали договор с Польшей о поставках польских БТР Rosomak, самоходных минометов, систем ПВО.
Кроме того, Германия тоже увеличила военную помощь для Украины. В новый пакет помощи, анонсированный на прошлой неделе, были внесены изменения, в частности относительно количества разнообразной военной техники.