Зеленський попередив Макрона, що Росія готує провокацію на ЗАЕС

Володимир Зеленський та Еммануель Макрон під час зустрічі у Києві. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Лідери двох країн обговорили питання оборонної співпраці та загрозу теракту на Запорізькій АЕС.

Про це український лідер повідомив у соцмережах.

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Зеленський назвав розмову "корисною і результативною".

"Обговорили виконання попередніх та досягли нових оборонних домовленостей. Дякую за велику партію броньованих машин, зокрема дуже потрібний санітарно-евакуаційний транспорт, додаткові легкі танки та ППО", — йдеться у повідомленні.

Також, як зазначив Зеленський, сторони детально обговорили ситуацію в Росії та на полі бою.

"Після дій Пригожина весь світ побачив, що у Росії немає простору для маневрів на полі бою. А для нас навпаки відкривається вікно можливостей. Треба діяти рішуче – і військово, і політично. Тому дуже важливо, щоб саміт у Вільнюсі був результативним", — зауважив український президент.

Він також попередив Макрона про підготовку окупаційними військами небезпечних провокацій на Запорізькій АЕС.

"Домовилися тримати ситуацію на максимальному контролі разом із МАГАТЕ", — додав він.

Зеленський про переговори з Макроном

Нагадаємо, що Збройні Сили України офіційно повідомили про можливу провокацію на ЗАЕС найближчим часом, яку можуть здійснити окупанти. Сьогодні, 4 червня, на території третього та четвертого енергоблоків російські терористи, ймовірно, розмістили вибухівку.

Також ми писали, що російські окупанти — як цивільні, так і військові — почали виїжджати з території Запорізької АЕС та міста Енергодар. Останньою датою виїзду до Криму окупанти назвали 5 липня.

Своєю чергою у Росії поширюють дезінформацію про те, що Збройні сили України збираються атакувати Запорізьку АЕС. У "Росатомі" заявили, що Україна нібито застосує ракету з боєголовкою, де є радіоактивні відходи.