Зеленский созвонился с Макроном и сообщил о новых оборонных договоренностях

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон на встрече в Киеве. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Лидеры двух стран обсудили вопросы оборонного сотрудничества и угрозу теракта на Запорожской АЭС.

Об этом украинский лидер сообщил в соцсетях.

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Зеленский назвал разговор "полезным и результативным".

"Обсудили выполнение предварительных и достигли новых оборонных договоренностей. Спасибо за большую партию бронированных машин, в частности, очень нужный санитарно-эвакуационный транспорт, дополнительные легкие танки и ПВО", — говорится в сообщении.

Также, как отметил Зеленский, стороны подробно обсудили ситуацию в России и на поле боя.

"После действий Пригожина весь мир увидел, что у России нет простора для маневров на поле боя. А для нас наоборот открывается окно возможностей. Надо действовать решительно — и военно, и политически. Поэтому очень важно, чтобы саммит в Вильнюсе был результативным", — заметил украинский президент.

Он также предупредил Макрона о подготовке оккупационных войск опасных провокаций на Запорожской АЭС.

"Договорились держать ситуацию на максимальном контроле вместе с МАГАТЭ", — добавил он.

Зеленский о переговорах с Макроном

Напомним, что Вооруженные Силы Украины официально сообщили о возможной провокации на ЗАЭС в ближайшее время, которую могут осуществить оккупанты. Сегодня, 4 июня, на территории третьего и четвертого энергоблоков российские террористы, вероятно, разместили взрывчатку.

Также мы писали, что российские оккупанты как гражданские, так и военные начали выезжать с территории Запорожской АЭС и города Энергодар. Последней датой выезда в Крым оккупанты назвали 5 июля.

В свою очередь, в России распространяют дезинформацию о том, что Вооруженные силы Украины собираются атаковать Запорожскую АЭС. В "Росатоме" заявили, что Украина якобы применит ракету с боеголовкой, где есть радиоактивные отходы.