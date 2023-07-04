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Зеленский созвонился с Макроном и сообщил о новых оборонных договоренностях

4 июля 2023 23:07
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Зеленский созвонился с Макроном и сообщил о новых оборонных договоренностях
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон на встрече в Киеве. Фото: ОП
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Лидеры двух стран обсудили вопросы оборонного сотрудничества и угрозу теракта на Запорожской АЭС.

Об этом украинский лидер сообщил в соцсетях.

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Зеленский назвал разговор "полезным и результативным".

"Обсудили выполнение предварительных и достигли новых оборонных договоренностей. Спасибо за большую партию бронированных машин, в частности, очень нужный санитарно-эвакуационный транспорт, дополнительные легкие танки и ПВО", — говорится в сообщении.

Также, как отметил Зеленский, стороны подробно обсудили ситуацию в России и на поле боя.

"После действий Пригожина весь мир увидел, что у России нет простора для маневров на поле боя. А для нас наоборот открывается окно возможностей. Надо действовать решительно — и военно, и политически. Поэтому очень важно, чтобы саммит в Вильнюсе был результативным", — заметил украинский президент.

Он также предупредил Макрона о подготовке оккупационных войск опасных провокаций на Запорожской АЭС.

"Договорились держать ситуацию на максимальном контроле вместе с МАГАТЭ", — добавил он.

Зеленский о переговорах с Макроном
Зеленский о переговорах с Макроном

Напомним, что Вооруженные Силы Украины официально сообщили о возможной провокации на ЗАЭС в ближайшее время, которую могут осуществить оккупанты. Сегодня, 4 июня, на территории третьего и четвертого энергоблоков российские террористы, вероятно, разместили взрывчатку.

Также мы писали, что российские оккупанты как гражданские, так и военные начали выезжать с территории Запорожской АЭС и города Энергодар. Последней датой выезда в Крым оккупанты назвали 5 июля.

В свою очередь, в России распространяют дезинформацию о том, что Вооруженные силы Украины собираются атаковать Запорожскую АЭС. В "Росатоме" заявили, что Украина якобы применит ракету с боеголовкой, где есть радиоактивные отходы.

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