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Зеленський зібрав Ставку: говорили про ситуацію на передовій та наслідки нової атаки росії

10 лютого 2023 18:35
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Зеленський 10 лютого провів засідання Ставки: ключові питання
Наслідки сьогоднішньої атаки ворога стали однією з тем засідання Ставки Верховного Головнокомандувача
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 10 лютого, провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Під час засідання учасники зустрічі обговорили, зокрема, ситуацію на Донеччині та Луганщині, де зараз тривають найзапекліші бої з ворогом. 

Про це повідомляє Офіс президента

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Ключові питання

Учасники заслухали інформацію про поточну ситуацію на передовій. Окрему увагу приділили захисту українських позицій на Донеччині в районі Бахмута, Вугледара, а також у районі Кремінної на Луганщині та на інших ділянках фронту, де тривають активні бойові дії. 

Керівництво розвідки доповіло про дії ворога та його плани на найближчу перспективу. 

Також було обговорено забезпечення сил оборони технікою й боєприпасами та їх розподіл між угрупованнями. 

"Крім того, на засіданні Ставки розглянули ефективність протидії сил ППО України сьогоднішній масованій ракетній атаці держави-терориста. Було дано необхідні доручення щодо ліквідації наслідків ракетних влучань в об’єкти енергетичної інфраструктури", — зазначається у повідомленні. 

Окремо учасники засідання зупинилися на підготовці до проведення наступного засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" з урахуванням домовленостей, досягнутих Президентом Володимиром Зеленським під час нещодавніх закордонних візитів.

Хто був присутній на засіданні

У засіданні взяли участь: керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, командувачі родів військ та оперативних напрямків.

До засідання Ставки також долучилися члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти завдали масованого ракетного удару по території України. Зафіксовано влучання в об'єкти інфраструктури у декількох областях. 

Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, з 21:50 9 лютого до 12:00 10 лютого ворогом здійснено 71 пуск крилатих ракет (Х-101/Х-555 — 43, "Калібр" — 28), а також до 35 ракет комплексу С-300. Крім цього, ворог застосував сім ударних БпЛА типу Shahed. Сили і засоби Збройних сил України та інших складових Сил оборони знищили 61 крилату ракету ворога та п'ять дронів

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