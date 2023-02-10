Зеленский 10 февраля провел заседание Ставки: ключевые вопросы

Последствия сегодняшней атаки врага стали одной из тем заседания Ставки Верховного Главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 10 февраля, провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Во время заседания участники встречи обсудили, в частности, ситуацию в Донецкой и Луганской областях, где сейчас продолжаются самые ожесточенные бои с врагом.

Об этом сообщает Офис президента.

Ключевые вопросы

Участники заслушали информацию о текущей ситуации на передовой. Отдельное внимание было уделено защите украинских позиций в Донецкой области — в районе Бахмута, Угледара, а также в районе Кременной на Луганщине и на других участках фронта, где продолжаются активные боевые действия.

Руководство разведки доложило о действиях врага и его планах на ближайшую перспективу.

Также было обсуждено обеспечение сил обороны техникой и боеприпасами и их распределение между группировками.

"Кроме того, на заседании Ставки была рассмотрена эффективность противодействия сил ПВО Украины сегодняшней массированной ракетной атаке государства-террориста. Были даны необходимые поручения по ликвидации последствий ракетных попаданий в объекты энергетической инфраструктуры", — отмечается в сообщении.

Отдельно участники заседания остановились на подготовке к проведению следующего заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" с учетом договоренностей, достигнутых президентом Владимиром Зеленским во время недавних зарубежных визитов.

Кто присутствовал на заседании

В заседании приняли участие: руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, командующие родами войск и оперативных направлений.

К заседанию Ставки также приняли участие члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Напомним, сегодня российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. Зафиксировано попадание в объекты инфраструктуры в нескольких областях.

Как сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, с 21:50 9 февраля до 12:00 10 февраля врагом произведен 71 пуск крылатых ракет (Х-101/Х-555 — 43, "Калибр" — 28), а также до 35 ракет комплекса С-300. Кроме этого, враг применил семь ударных БПЛА типа Shahed. Силы и средства Вооруженных сил Украины и других составляющих сил обороны уничтожили 61 крылатую ракету врага и пять дронов.