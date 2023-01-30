Зеленський відвідав Миколаївську область

Під час візиту Зеленський зустрівся з керівництвом області

Президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку у Миколаївську область. Під час візиту голова держави провів нараду щодо поточної ситуації в області.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

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"Обговорили оперативну ситуацію на півдні України, наслідки ракетних і дронових атак росії.

Також розглянули стан енергетичної інфраструктури регіону, засоби її захисту й темпи відновлення. Поспілкувалися про відбудову закладів освіти Миколаївщини, довгострокове відновлення економіки регіону й створення нових робочих місць", — повідомив Зеленський.

Нагадаємо, вчора Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Зокрема, було обговорено питання озброєння українських військових.

Додамо, раніше Президент України повідомив, що Україні потрібно 300-500 танків для початку наступальних операцій на тимчасово окупованих територіях. Деякі країни вже ухвалили рішення про постачання бойових броньованих машин нашій країні.