Зеленский посетил Николаевскую область

Во время визита Зеленский встретился с руководством области

Президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Николаевскую область. Во время визита глава государства провел совещание по поводу текущей ситуации в области.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

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"Обсудили оперативную ситуацию на юге Украины, последствия ракетных и дроновых атак россии.

Также рассмотрели состояние энергетической инфраструктуры региона, средства ее защиты и темпы восстановления. Пообщались о восстановлении учреждений образования Николаевской области, долгосрочном восстановлении экономики региона и создании новых рабочих мест", — сообщил Зеленский.

Напомним, вчера Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. В частности, были обсуждены вопросы вооружения украинских военных.

Добавим, ранее Президент Украины сообщил, что Украине нужно 300-500 танков для начала наступательных операций на временно оккупированных территориях. Некоторые страны уже приняли решение о поставках боевых бронированных машин в нашу страну.