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Зеленський запровадив нові санкції проти росіян та грузинської авіакомпанії

1 липня 2023 13:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський запровадив нові санкції проти росіян та грузинської авіакомпанії
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 1 липня, Президент України Володимир Зеленський ввів в дію санкції Ради національної безпеки і оборони. Під обмеження потрапили понад 190 фізичних осіб та 290 компаній, пов’язаних з РФ.

Про це йдеться в указі Володимира Зеленського.

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"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 липня 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", — йдеться в указі.

Указ Зеленского
Указ Володимира Зеленського. Фото: скриншот

У санкційному списку опинилися 189 громадян Росії, два білоруси та засновник авіакомпанії Georgian Airways Гаїашвілі Тамаз, яка з 16 травня отримала дозвіл на пряме сполучення з РФ.

Під обмеженнями також опинилися майже 300 компаній. До того ж санкції були введені проти білоруських Рогачовський завод "Діапроєктор", "Зеніт-БєлОМО", "Завод "Оптік", "Науково-виробничого центру багатофункціональних безпілотних комплексів" Національної академії наук Білорусі та інших.

Нагадаємо, 20 травня, у російському аеропорту "Внуково" приземлився прямий авіарейс із Тбілісі. Таке авіасполучення без пересадок вперше за чотири роки.

Також ми писали, що грузинська авіакомпанія Georgian Airways планує запровадити транзитні рейси для громадян РФ до країн Європи. 

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