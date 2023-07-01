Зеленский ввел новые санкции против россиян и грузинской авиакомпании

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Сегодня, 1 июля, Президент Украины Владимир Зеленский ввел действие санкции Совета национальной безопасности и обороны. Под ограничения попали более 190 физических лиц и 290 компаний, связанных с РФ.

Об этом говорится в указе Владимира Зеленского.

Читайте также:

Введение новых санкций

"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 июля 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", — говорится в указе.

Указ Владимира Зеленского. Фото: скриншот

В санкционном списке оказались 189 граждан России, два белоруса и основатель авиакомпании Georgian Airways Гаиашвили Тамаз, с 16 мая получившей разрешение на прямое сообщение с РФ.

Под ограничениями также оказались около 300 компаний. К тому же санкции были введены против белорусских Рогачевский завод "Диапроектор", "Зенит-БелОМО", "Завод "Оптик", "Научно-производственного центра многофункциональных беспилотных комплексов" Национальной академии наук Беларуси и других.

Напомним, 20 мая, в российском аэропорту "Внуково" приземлился прямой авиарейс из Тбилиси. Такое авиасообщение без пересадок впервые за четыре года.

Также мы писали, что грузинская авиакомпания Georgian Airways планирует ввести транзитные рейсы для граждан РФ в страны Европы.