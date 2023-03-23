Зеленський запропонував провести саміт "мирного плану" в одній зі столиць ЄС

Володимир Зеленський, Президент України

Президент України Володимир Зеленський звернувся до лідерів країн ЄС з пропозицією провести саміт щодо "мирного плану" в одній із європейських столиць.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

У зверненні до Європейської ради Президент зауважив, що хотів би організувати цей саміт у Києві, втім розуміє, що всім буде важко доїхати до нашої країни. Тож запропонував альтернативний варіант.

Фактори, що подовжують війну

Також лідер України розповів про фактори, які подовжують війну. Це затримки в доставленні ракет великої дальності, відсутність сучасних літаків і слабкі місця в західних санкціях. За словами одного з європейських чиновників, Зеленський закликав пришвидшити доставку зброї, інакше війна затягнеться.

Виступ Зеленського відбувався через відеозв'язок, адже сам президент саме відвідував міста на півдні України.

Нагадаємо, що восени 2022 року Володимир Зеленський на саміті G20 представив свій мирний план. До якого входило 10 пунктів, що охоплювали безпеку, зокрема продовольчу і енергетичну, а також виведення російських військ з української території. Цей мирний план підтримали США, ЄС та Туреччина.