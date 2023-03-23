Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Политика arrow Зеленский предложил провести саммит "мирного плана" в одной из столиц ЕС arrow

Зеленский предложил провести саммит "мирного плана" в одной из столиц ЕС

23 марта 2023 18:37
21e726ac-cc34-4da5-8def-c4375ffe9300 - Елена Трембецкая
Владимир Зеленский, Президент Украины
21e726ac-cc34-4da5-8def-c4375ffe9300 - Елена Трембецкая

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидерам стран ЕС с предложением провести саммит по "мирному плану" в одной из европейских столиц.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

Читайте также:

В обращении к Европейскому совету Президент отметил, что хотел бы организовать этот саммит в Киеве, впрочем, понимает, что всем будет трудно доехать до нашей страны. Так что предложил альтернативный вариант.

Факторы, которые продлевают войну

Также лидер Украины рассказал о факторах, которые продлевают войну. Это задержки в доставлении ракет большой дальности, отсутствии современных самолетов и слабые места в западных санкциях. По словам одного из европейских чиновников, Зеленский призвал ускорить доставку оружия, в противном случае война затянется.

Выступление Зеленского проходило через видеосвязь, ведь сам президент как раз посещал города на юге Украины.

Напомним, что осенью 2022 года Владимир Зеленский на саммите G20 представил свой мирный план. В него входило 10 пунктов, которые охватывают безопасность, в том числе продовольственную и энергетическую, а также вывод российских войск с украинской территории. Этот мирный план был поддержан США, ЕС и Турцией.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

20:12 Подоляк прокомментировал отказ Венгрии арестовать путина

Новина з фото

20:12 История любви Ефросининой и защитника Украины Тимура Хромаева

20:08В Генштабе заявили, что оккупанты до сих пор находятся в Новой Каховке

20:06 Как вкусно приготовить молодую капусту: рецепт закуски, покоривший Instagram

20:04 Байден едет в Канаду: о чем будет говорить с Трюдо

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

20:00 Полезные продукты для здорового сна: рекомендации Минздрава

19:47 Народный синоптик предупредила жителей нескольких регионов о небольшом дожде

19:43 Из-за забастовки в Германии временно не будут курсировать поезда: детали

Новина з фото

19:35 Принесут невероятное богатство и удачу: какие картины следует повесить дома

19:33 В Индии в парке развлечений на землю упал аттракцион

Новина з відео

18:47 Оккупанты жалуются на случаи дезертирства военных рф и неудачи в Бахмуте, — перехват ГУР

Новина з відео

18:26 Врач из Запорожья рассказал, как спасал людей после удара рф по многоэтажке

Новина з відео

17:30 В Одесской области утвердили даты весенних каникул

Новина з відео

16:51 На Закарпатье утонул молодой человек, пытавшийся нелегально пересечь границу

Эксклюзив

16:00На час вперед: одесситы о переводе времени

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

14:31 Власти Гонконга запретили прокат хоррора о Винни-Пухе: при чем здесь Си Цзиньпин

Новина з відео

14:09 Братчук сообщил, в каком состоянии пострадавший от ракетного удара по Одессе

Новина з відео

13:54 Зеленский посетил разрушенное оккупантами село в Херсонской области

Новина з відео

13:44 Количество ракетоносителей в Черном море возросло: в ОК "Юг" сообщили о приоритетных целях рф

Новина з відео

13:20 Рыбалка почти на миллион: правоохранители Одесчины разоблачили браконьера

Новина з фото

20:12 История любви Ефросининой и защитника Украины Тимура Хромаева

Эксклюзив

19:00Дунайка уже на прилавках Привоза: как ее лучше приготовить — советы продавцов

18:40Израильские "Ловцы дронов" скоро приедут в Украину

Эксклюзив

16:00На час вперед: одесситы о переводе времени

Эксклюзив

10:34"Уснул и больше не проснулся": запорожчане рассказали о ежедневном терроре российских обстрелов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

06:45 Целовался со звездами, платил за них и знает все тайны: блогеру Перес Хилтону — 45

Эксклюзив

06:20Контрнаступление ВСУ: чем враг может уничтожать "Леопарды" и "Челленджеры"

21:13Аналитики оценили максимальную стоимость валюты в 2023 году

20:15 Актеры студии "Квартал 95" рассказали о своих любимых украинских городах

Эксклюзив

17:49"Шахеды" в Киевской области: последствия ночной вражеской атаки в Ржищеве

Актуальное по теме

None 23 Март 20:12

Подоляк прокомментировал отказ Венгрии арестовать путина

None 23 Март 18:03

История любви Ефросининой и защитника Украины Тимура Хромаева

None 23 Март 20:16

В Генштабе заявили, что оккупанты до сих пор находятся в Новой Каховке

None 23 Март 20:05

Как вкусно приготовить молодую капусту: рецепт закуски, покоривший Instagram

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB