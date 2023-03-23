Зеленский предложил провести саммит "мирного плана" в одной из столиц ЕС

Владимир Зеленский, Президент Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидерам стран ЕС с предложением провести саммит по "мирному плану" в одной из европейских столиц.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

В обращении к Европейскому совету Президент отметил, что хотел бы организовать этот саммит в Киеве, впрочем, понимает, что всем будет трудно доехать до нашей страны. Так что предложил альтернативный вариант.

Факторы, которые продлевают войну

Также лидер Украины рассказал о факторах, которые продлевают войну. Это задержки в доставлении ракет большой дальности, отсутствии современных самолетов и слабые места в западных санкциях. По словам одного из европейских чиновников, Зеленский призвал ускорить доставку оружия, в противном случае война затянется.

Выступление Зеленского проходило через видеосвязь, ведь сам президент как раз посещал города на юге Украины.

Напомним, что осенью 2022 года Владимир Зеленский на саммите G20 представил свой мирный план. В него входило 10 пунктов, которые охватывают безопасность, в том числе продовольственную и энергетическую, а также вывод российских войск с украинской территории. Этот мирный план был поддержан США, ЕС и Турцией.