Україна
Зеленський звернувся до Трампа — США мають викрити "ігри" Путіна

Зеленський звернувся до Трампа — США мають викрити "ігри" Путіна

Ua ru
Дата публікації: 24 лютого 2026 04:19
Зеленський закликав Трампа зупинити Путіна
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

На думку президента Володимира Зеленського, росіяни на переговорах зі США щодо війни в Україні "грають в ігри". Український лідер впевнений, що Москва несерйозно ставиться до переговорів, тому закликав американського президента Дональда Трампа зупинити це. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інтерв'ю глави держави для Financial Times.

Що сказав Зеленський про "ігри" Путіна

Під час бесіди Зеленський заявив, що Україна і Росія перебувають на "початку кінця", тому обом сторонам потрібне припинення вогню.

Водночас він підкреслив, що будь-яке припинення бойових дій має супроводжуватися обов'язковими гарантіями безпеки, щоб стримати перекидання військ і нові потенційні атаки РФ.

За словами Зеленського, США переконані в тому, що глава Кремля Володимир Путін припинить війну, якщо Україна віддасть йому територію Донбас. На думку українського лідера, це недалекоглядна ідея.

"Чесно кажучи, я не вірю, що це все, чого вимагає Росія. Наше виведення військ із Донбасу, і тоді війна закінчиться. Росія є Росія і, знаєте, їм не можна довіряти", — сказав президент.

Також звинуватив диктатора РФ Володимира Путіна в тому, що той використовує загравання з Трампом для ослаблення переговорної позиції Києва.

"Я це бачу, тому що вони дуже погані актори. Вони грають із Трампом і з усім світом. Ось так йдуть справи. Путін думає, що виглядає переконливо і йому можна довіряти. Ні — він поганий актор", — додав глава держави.

Резюмуючи президент висловив сподівання, що Трамп і США натиснуть на Росію і зупинять Путіна.

"Війна може відновитися. Перемир'я може зірватися. Нам не потрібна пауза. Нам потрібен кінець війни", — резюмував він, маючи на увазі, зокрема, необхідність гарантій безпеки.

Нагадаємо, днем раніше в інтерв'ю BBC Зеленський сказав, що Росія бере участь у переговорах, щоб не розлютити США. Україна зі свого боку каже, оскільки хоче миру і завершення війни.

Також президент вважає, що Путін уже розпочав Третю світову війну і завдання України полягає в тому, щоб не дозволити цій війні стати широкомасштабною.

Володимир Зеленський Донбас володимир путін Дональд Трамп Росія мирні переговори
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
