Зеленский заявил, что Путин врет о желании закончить войну

Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне в ходе переговоров с США по вопросу завершению войны в Украине "играют в игры". Он считает, что Москва несерьезно относится к переговорам, поэтому призвал американского президента Дональда Трампа остановить это.

Что сказал Зеленский об "играх" Путина

В ходе беседы Зеленский заявил, что Украина и Россия находятся в "начале конца", так обеим сторонам нужно прекращение огня.

В то же время он подчеркнул, что любое прекращение боевых действий должно сопровождаться обязательными гарантиями безопасности, чтобы сдержать переброску войск и новые потенциальные атаки РФ.

По словам Зеленского, США убеждены в том, что глава Кремля Владимир Путин прекратит войну, если Украина отдаст ему территорию Донбасс. По мнению украинского лидера, это недальновидная идея.

"Честно говоря, я не верю, что это все, чего требует Россия. Наш вывод войск из Донбасса, и тогда война закончится. Россия есть Россия и, знаете ли, им нельзя доверять", — сказал президент.

Также обвинил диктатора РФ Владимира Путина в том, что тот использует заигрывания с Трампом для ослабления переговорной позиции Киева.

"Я это вижу, потому что они очень плохие актеры. Они играют с Трампом и со всем миром. Вот так обстоят дела. Путин думает, что выглядит убедительно и ему можно доверять. Нет — он плохой актер", — добавил глава государства.

Резюмируя президент выразил надежду, что Трамп и США надавят на Россию и остановят Путина.

"Война может возобновиться. Перемирие может сорваться. Нам не нужна пауза. Нам нужен конец войны", — резюмировал он, имея ввиду в том числе необходимость гарантий безопасности.

Напомним, днем ранее в интервью BBC Зеленский сказал, что Россия участвует в переговорах, чтобы чтобы не разозлить США. Украина в свою очередь говорит, поскольку хочет мира и завершения войны.

Также президент считает, что Путин уже начал Третью мировую войну и задача Украины состоит в том, чтобы не позволить этой войне стать широкомасштабной.